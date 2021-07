Max Verstappen: Nach dem Gehirn-Scan verblüfft

WM-Leader Max Verstappen spricht über einen verblüffenden Moment im Krankenhaus, im Anschluss an die Kollision mit Lewis Hamilton. Der Niederländer sagt auch, wie es ihm heute wirklich geht.

Der langjährige Formel-1-Arzt Professor Sid Watkins pflegte über einen Fahrer im Krankenhaus zu scherzen, natürlich nur, wenn der Brite wusste, dass es dem Patienten gut geht: «Wir haben den Piloten einem Gehirn-Scan unterzogen. Zu unserem grossen Erstaunen haben wir eines gefunden.» Ungefähr in diesem Ton witzelte auch Jos Verstappen, Vater von Max Verstappen, nach Untersuchungen seines Sohnes in England: «Die Scans haben gezeigt, dass mein Sprössling Grips hat.» Max lacht darüber am Hungaroring: «Gut zu wissen!»

Spass beiseite: Die Kollision zwischen WM-Leader Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton ist auch in Ungarn DAS Thema, und nur langsam beruhigen sich die Gemüter. Die wichtigste Frage meines Kollegen Olav Mol von Ziggo Sport an den 15-fachen GP-Sieger war natürlich: Wie geht es ihm wirklich?

Max sagt: «Im Auto hat sich am Freitag alles normal angefühlt. Die Bremse in unserem Rennsimulator ist sehr hart eingestellt, also konnte ich mir ein recht gutes Bild davon machen, wie meine geprellten Knie und Knöchel auf eine solche Belastung reagieren würden. Auch mein Nacken ist in Ordnung.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ärgert sich darüber, dass der Fehler von Lewis Hamilton «zu einem teuren Haufen Schrott» führte. Aber erstaunlicherweise hat der Honda-Motor den Einschlag überstanden. Max weiter: «Als ich in Silverstone aus dem Auto kletterte, sah das nicht so gut aus. Aber alles scheint in Ordnung zu sein.»

Diese Antriebseinheit wurde von England ins Forschungs- und Entwicklungswert von Honda nach Sakura nördlich von Tokio geflogen, dort gründlich geprüft und dann wieder nach England zurückgeschickt – mit dem Okay der japanischen Techniker für einen Einsatz auf dem Hungaroring.

Max über seinen ersten Trainingstag: «Ich mag diese Strecke und bin oft hier, auch wenn die Formel 1 nicht am Hungaroring weilt. Das ist eine sehr technische Strecke, die sich wunderbar dafür eignet, am Fahrstil zu arbeiten. Besonders der zweite Pistenteil hat es in sich. Wenn du eine Kurve vermasselst, dann rächt sich das in der darauffolgenden.»



Das Ziel fürs dritte Training am Samstagmittag: «Ich will an der Fahrzeugbalance arbeiten, die ist nicht optimal. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Nähe von Mercedes sein werden.»





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881

1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889