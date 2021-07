Carlos Sainz: «Haben einen Rückschritt verbucht»

Ferrari-Pilot Carlos Sainz erwischte einen guten Start ins Ungarn-Wochenende, im 1. Training war er noch der Viertschnellste. Doch am Nachmittag gehörte er nicht mehr zu den schnellsten Zehn. Damit war zu rechnen, erklär

Das erste Training zum Ungarn-GP war für Carlos Sainz ein Grund zur Freude. Der Spanier drehte nicht nur die viertschnellste Runde und blieb etwas mehr als eine halbe Sekunde langsamer als der FP1-Schnellste Max Verstappen. Er war bei seinem schnellsten Versuch auch 0,276 sec schneller als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc.

Am Nachmittag musste er sich aber mit dem zwölften Platz begnügen, er war auch langsamer als der Monegasse, auch wenn dieser mit 71 Tausendstelsekunden die Nase im teaminternen Duell nur knapp vorne behielt. Sainz seufzte bei seiner Zwischenanalyse: «Es war ein eigenartiger Auftakt, im ersten Training waren wir ziemlich zufrieden, doch am Nachmittag schienen die Anderen einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, während wir einen Rückschritt verbucht haben.»

«Es war etwas schräg, denn das Auto hat sich nicht schlechter angefühlt. Deshalb müssen wir das analysieren», erklärte der Rennfahrer aus Madrid, der auf den vorhergesagten Wetterumschwung hofft: «Für den Samstag ist das Regenrisiko höher und das kann alles wieder durcheinanderwirbeln. Ein Temperatursturz sollte allen helfen, denn in der Hitze kommen die Formel-1-Autos und auch die Reifen ans Limit. Ich hoffe einfach, dass wir dann etwas mehr profitieren als der Rest.»

Das Ziel bleibt das Gleiche: Ferrari will sich an die Spitze des Mittelfeldes setzen. Sainz weiss aber: «Das wird nicht einfach, denn nicht nur Alpine und McLaren haben einen starken Eindruck hinterlassen, auch Aston Martin sah in den bisherigen Trainings gut aus. Es wird also ein harter Kampf werden.»

2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881

1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889