Mick Schumacher wie in Monaco: Unfall, keine Quali!

Wie im dritten Training zum Monaco-GP hat der junge Mick Schumacher sein Auto auch auf dem Hungaroring in die Pistenbegrenzung gesetzt – damit ist die Qualifikation erneut futsch.

Ein fast atemloser Mick Schumacher meldete sich nach seinem Unfall im dritten freien Training zum Ungarn-GP bei seiner Mannschaft: «Tut mir leid, Jungs; ich weiss, was das bedeutet.» Übersetzung – die Schäden an seinem Haas-Rennwagen sind zu gross, um am kommenden Abschlusstraining teilnehmen zu können, das um 15.00 Uhr beginnt. Schumacher erkannte das sofort.

Haas-Teamchef Günther Steiner gibt zu: «Das Auto ist schon sehr beschädigt. Wo wie es aussieht, wurden auch Einlässe am Kühler ramponiert, möglicherweise müssen wir das Chassis wechseln. Mit dem Qualifying wird das wohl für Mick nichts.»

Damit ist klar: Ferrari-Nachwuchspilot Schumacher wird (nach einem Chassiswechsel) am 1. August aus der Boxengasse und als Letzter in den Grossen Preis von Ungarn gehen.

Glück im Unglück: Schumacher, der sich im Medical-Center einer Untersuchung unterzieht, ist in Ordnung – kurz vor 14.00 Uhr wurde er aus dem Pistenkrankenhaus entlassen.

Formel-1-Champion Nico Rosberg war während der Unfallrunde von Mick aufgefallen: «Die Runde war schon vor dem Crash sehr unsauber. Mick war einfach etwas zu aggressiv.»





3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,826 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,914

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,055

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,497

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,520

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,772

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,917

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,942

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,992

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,115

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,174

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,235

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,461

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,683

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,794

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,821

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,113

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,406

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,933





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881





1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889