Williams: Jack Aitken nach Crash im Krankenhaus

Williams-Reservist Jack Aitken musste nach einem schweren Unfall im 24h-Rennen von Spa ins Krankenhaus. Die Rennorganisatoren bestätigten: Der 25-Jährige hat keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten.

Der Crash ereignete sich bereits in der ersten Stunde des 24h-Rennens auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: Mit Kévin Estre, Davide Rigon Jack Aitken und Franck Perera waren gleich vier Fahrer beim Zusammenstoss bei Eau Rouge/Raidillon verwickelt, und alle Beteiligten wurden nach dem Unfall ins Medical Centre gebracht, das Estre und Perera wieder verlassen durften.

Williams-Reservist Aitken und Rigon wurden hingegen ins Krankenhaus gebracht, wie die Rennorganisatoren mitteilten. Beide haben zum Glück keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten, wie es im entsprechenden Statement heisst.

Der Formel-1-Rennstall aus Grove meldete sich in den sozialen Medien zu Wort und erklärte: «Wir senden unserem Ersatzfahrer Jack Aitken nach dem Unfall bei den 24 Stunden von Spa unsere besten Wünsche. Jack wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und hat glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen. Alle im Team wünschen ihm eine schnelle Genesung.»

Der 25-jährige Reservist, der in diesem Jahr auch in der Formel 2 antritt, durfte im vergangenen Jahr im Williams von George Russell sein GP-Debüt bestreiten. Im Sakhir-GP, den Russell im Mercedes des an Covid-19 erkrankten Weltmeisters Lewis Hamilton bestritt, kam er als Sechzehnter ins Ziel.