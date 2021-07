Valtteri Bottas (3.): «Fans sollten mal nachdenken»

Der sonst so ruhige Finne Valtteri Bottas findet es nicht in Ordnung, wie einige Fans nach der Ungarn-Qualifikation buhten und pfiffen. «Die Fans sollten mal nachdenken und ihr Verhalten hinterfragen.»

Es ist DER grosse Aufreger nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring: Viele Fans waren wenig begeistert davon, wie langsam die Mercedes-Fahrer vor dem letzten Quali-Versuch fuhren, der Eindruck drängte sich auf, dass der dahinter fahrende Max Verstappen daran gehindert werden sollte, eine letzte schnelle Runde zu fahren und sich vielleicht noch vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu schieben.

Champion Lewis Hamilton gab nachher zu verstehen, er habe es nicht nötig er habe es nicht nötig, auf Taktik-Spielchen zurückgreifen zu müssen, er sei am Lenkrad schnell genug, um sich die Bestzeit zu sichern. Auch zu den Buhrufen nahm der Brite Stellung. Wenn überhaupt, dann sporne ihn das nur noch zusätzlich an.

Ausgerechnet Valtteri Bottas, den üblicherweise nichts aus der Ruhe zu bringen scheint, zeigte sich angewidert vom Verhalten einiger Fans: «Die Fans sollten mal nachdenken und ihr Verhalten hinterfragen. Ich verstehe diese Buhrufe nicht. Wir sind Athleten, und wir geben hier alles für den Sport, den wir lieben. Lewis ist eine Super-Runde gefunden, danach wird er ausgebuht – das ist meiner Ansicht nach weder richtig, noch fair.»

Bottas hat es zum zweiten Mal 2021 in die ersten Startreihe geschafft (in Portugal stand der neunfache GP-Sieger auf Pole). «Ich weiss gar nicht mehr, wann wir das letztmals erreicht haben.» Es war in der Algarve, als Valtteri auf Pole stand. Bottas weiter: «Das zeigt, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen auszahlt.»

«Lewis hat heute einen super Job gemacht, ich selber habe ein wenig den Faden verloren im zweiten Quali-Teil – als wir auf den mittelharten Reifen ausrückten. Danach fühlte ich mich auf den weichen Reifen nicht mehr so wohl.»





Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen