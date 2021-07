Sergio Pérez (4.): «Es wäre mehr möglich gewesen»

Im Qualifying zum Ungarn-GP kam Sergio Pérez wegen der langsamen Outlap seiner Vordermänner nicht mehr rechtzeitig über die Start-Ziel-Linie, um noch einen letzten Versuch zu unternehmen. Darüber ärgerte er sich.

Die letzte schnelle Runde konnte Sergio Pérez im Qualifying zum Ungarn-GP nicht mehr drehen – der Mexikaner schaffte es nicht mehr rechtzeitig über die Start-Ziel-Linie und wurde abgewunken. Damit blieb es beim vierten Startplatz für den elften Saisonlauf. Nach dem Aus seufzte er: «Wir dachten, dass wir genügend Zeit hatten, um noch rechtzeitig über die Linie zu kommen und einen letzten Run zu unternehmen.»

«Leider war das aber nicht der Fall. Und das bedeutete, dass ich meinen letzten Versuch nicht unternehmen konnte», fügte der 31-Jährige aus Guadalajara sichtlich enttäuscht an. «Ich hatte das Gefühl, dass noch ein bisschen Zeit zu finden war. Denn wir hatten vor dem Verlassen der Box noch ein paar letzte Anpassungen vorgenommen.»

«Hinzu kommt, dass der Hungaroring eine Strecke ist, auf der man viel Zeit finden kann, wenn man eine Kurve richtig gut hinbekommt. Es ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat», erklärte Pérez weiter. «Aber letztlich haben wir einen guten Startplatz für das Rennen erobert. Wir wussten aber auch, dass Mercedes sehr stark sein würde, und nun hoffe ich, dass wir sie im Rennen unter Druck setzen können», tröstete er sich.

«Ich glaube nicht, dass die Polle in Reichweite war, denn die Mercedes-Fahrer waren heute wirklich gut unterwegs. Aber es wäre sicherlich noch etwas mehr möglich gewesen», stellte der Formel-1-Routinier klar. «Wir starten auf den weichen Reifen und verfolgen deshalb eine andere Strategie als die Beiden in der ersten Startreihe. Das ideale Szenario ist natürlich, dass wir gleich nach vorne kommen, aber es ist ein langes Rennen, in dem viel passieren kann.»

Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen