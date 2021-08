Lando Norris (McLaren/6.): So ging Rang 4 flöten

Über Startplatz 6 sollte man sich nicht beklagen müssen, aber McLaren-Pilot Lando Norris ärgert sich. Der gegenwärtige WM-Dritte ist überzeugt davon, dass er sich in die zweite Startreihe hätte vordrängeln können.

Lando Norris zeigt eine fabelhafte Saison: Jedes Mal 2021 in den Top-Ten, sowohl im Abschlusstraining als auch im Rennen, dank regelmässiger Spitzenplatzierungen liegt der Engländer derzeit auf den tollen dritten WM-Rang.

Aber nach Platz 6 im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn wirkte der Mann, der inzwischen 15 Mal in Folge gepunktet hat, merkwürdig niedergeschlagen. Lando erklärt: «Die Quali war anständig. Aber ich weiss, dass wir eine Chance auf den vierten Platz gehabt hätten. Wir fuhren im ersten Quali-Teil mit frischen Reifen auf die Bahn, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Wenn ich dann weiss, dass im Mittelfeld am Ende nur Hundertstel entscheiden, dann haben wir uns selber die Chance geraubt, mit zwei ganz frischen Reifensätzen auf die entscheidenden Runden zu gehen.»

«Da spielen dann nur noch Nuancen eine Rolle, wir sprechen hier über das Verhalten der Reifen auf verschiedene Temperaturen und die Art und Weise, wie die Walzen an sich aufgewärmt werden. Wenn du mit einem frischen Satz Reifen auf die Bahn gehst, dann hast du eine Richtlinie für den Einsatz mit dem zweiten; du weisst dann auch, was du eventuell in Sachen Abstimmung noch nachbessern kannst. Da haben wir einen Fehler gemacht.»

Am Ende fehlten Lando nur 69 Tausendstelsekunden auf den vierten Startplatz von Sergio Pérez.

Lando tröstet sich: «Rang 6 ist nicht so übel, und wir liegen vor beiden Ferrari. Und letztlich geht es am Sonntag vor allem darum, die Ferrari zu schlagen. Die Alpine jedoch mischen da munter mit, denen scheint Hitze wenig auszumachen. Sobald du auf die Hinterreifen aufpassen musst, sind die bei der Musik. Und Pierre Gasly steht vor mir. Der Start wird unheimlich wichtig, dann die erste Runde, später die Rennstrategie. Nur wenn du wirklich alles perfekt auf die Reihe bekommst, wird daraus ein gutes Rennergebnis hier.»





Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen