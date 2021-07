Hamilton ohrfeigt Kritiker: «Das hab ich nicht nötig»

101. Pole-Position in der Formel 1 für Lewis Hamilton, seine dritte 2021, seine achte auf dem Hungaroring, aber alle reden nur von Taktik-Spielchen gegen Verstappen. Lewis: «Das habe ich wirklich nicht nötig!»

Es ist eine Weile her, dass wir nach einem Qualifying oder nach einem Rennen solch laute Buhrufe gehört haben. Die Fans von Max Verstappen liessen Weltmeister Lewis Hamilton deutlich wissen, was sie von seiner Vorgehensweise zum Schluss der Ungarn-Qualifikation hielten.

Der Engländer fuhr im Schneckentempo die Boxengasse hinunter, Verstappen im Rückspiegel, danach tat der siebenfache Champion alles, um den Niederländer hinter sich zu halten – aber wohlgemerkt alles im Rahmen des Erlaubten. Lewis’ früherer Stallgefährte Nico Rosberg stellte fest: «Um nichts in der Welt wird er Verstappen vorbeilassen. Und da Hamilton im ersten Versuche die beste Zeit erzielt hat, kann es ihm egal sein, wenn er sich im zweiten nicht mehr verbessert.» Letztlich blieben die ersten Drei, also Hamilton, Bottas und Verstappen, unter ihren Zeiten aus dem ersten Versuch. Logisch, weil ihre Reifen nicht optimal aufgewärmt waren.

Hamilton gab zunächst zu wissen: «Heute hat alles gepasst, mein erster Versuch im dritten Quali-Teil war wirklich gut. Ich hatte ständig den Song YMCA im Kopf, keine Ahnung wieso, ich habe das Lied vorher nicht mal gehört, wirklich seltsam war das.»

Natürlich wird Hamilton auf die unüberhörbaren Buhrufe angesprochen. Der Brite findet: «Grundsätzlich hat jeder das Recht auf seine Meinung, auch im Sport. Sport ist Wettbewerb, und wenn jemand nicht einverstanden ist, dann nehme ich mir das nicht zu sehr zu Herzen. Was mich angeht, so habe ich Buhrufe noch nie so anspornend gefunden. Ich liege vorne, also mache ich offenbar nicht so viel falsch.»

Zu seiner eher gemächlichen Fahrt meint der 99-fache GP-Sieger: «Wir waren halt die letzten Autos auf der Bahn, vor uns fuhren andere, die auch langsam waren. Wir versuchten, uns eine Lücke zu schaffen. So bereitet man eine Runde vor, aber weil alle so langsam fuhren, konnte keiner seine Reifen ideal aufwärmen.»

Natürlich drängt sich der Eindruck auf: Lewis Hamilton hat in dieser Situation Max Verstappen knallhart auflaufen lassen, das war Spielchen spielen auf höchstem Niveau, das war Taktik, das war Absicht.



Als Lewis Hamilton damit konfrontiert wird, reagiert er wenig angetan: «Das ist doch lächerlich, Mann! Hast du nicht zugesehen, wie auch die Anderen langsam fuhren? Ich verstehe das nicht. Was hätte ich den tun sollen? Schneller fahren und dann näher an Valtteri liegen? Alle fuhren langsam, und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir so etwas erlebt haben.»



Lewis Hamilton ohrfeigt seine Kritiker: «Das war keine Taktik. Das habe ich wirklich nicht nötig, Mann. Ich weiss, was ich im Rennwagen mache. Und ich bin schnell genug, um nicht auf Taktik zurückgreifen zu müssen. Wer solche Kommentare abgibt, der hat keine Ahnung von dem Job, den wir hier machen.»





Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen