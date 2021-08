Gefährlicher Spa-Rundkurs? Das sagt Michael Masi

Der schwere Crash im 24h-Rennen von Spa hat nicht nur traurige Erinnerungen geweckt, er hat auch die Frage nach der Sicherheit auf dem Traditionskurs wieder aufgeworfen. Das sagt FIA-Rennleiter Michael Masi dazu.

Der jüngste spektakuläre Crash auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps ereignete sich im 24h-Rennen von Spa und angesichts der Heftigkeit ging er vergleichsweise glimpflich aus: Williams-Pilot Jack Aitken musste ein gebrochenes Schlüsselbein, einen angebrochenen Rückenwirbel sowie eine leichte Lungenquetschung hinnehmen.

Auch Davide Rigon musste nach dem Unfall, bei dem gleich vier Fahrer beteiligt waren, ins Krankenhaus. Doch abgesehen von einer Rückenbandage, die er in den folgenden Tagen nach dem Crash tragen musste, hatte die Szene keine Folgen für den Italiener.

Dennoch rief die Szene in Eau Rouge/Raidillon Erinnerungen an den folgenschweren Formel-2-Crash von 2019 wach, bei dem Anthoine Hubert sein Leben verlor. Juan Manuel Correa, der am Unfall beteiligt war und sich dabei schwere Verletzungen an den Beinen zuzog, gestand unlängst: «Die jüngsten Unfallbilder aus Belgien sind quälend. Ich bin sehr erleichtert, dass Jack Aitken nicht schlimmer verletzt wurde. Natürlich hat mich sein Unfall sehr aufgewühlt.»

Und der 21-Jährige, der nun in der Formel 3 wieder Rennen fährt, fügte an: «Ich habe seit meinem Unfall mit den Experten des Autosport-Weltverbands FIA zusammengearbeitet, um nach Mitteln und Wegen zu forschen, wie Raidillon sicherer gemacht werden kann – damit weitere Unfälle dort nicht so gravierende Folgen haben.»

FIA-Rennleiter Michael Masi ist dennoch überzeugt, dass der Spa-Rundkurs eine sichere Piste ist. «In verschiedenen Bereichen wurden einige Arbeiten durchgeführt, und die Strecke hat ihre bestehende FIA-Lizenz der Klasse 1 behalten», betonte er. «Die Situation hat sich durch die Arbeit, die jährlich verrichtet wird, verändert und verbessert. Die FIA betrachtet diese Strecke als sicher. Aber natürlich will niemand von uns schwere Unfälle sehen, und ich bin froh, dass alles relativ gut ausgegangen ist beim Crash im 24h-Rennen. Das ist das Wichtigste.»

