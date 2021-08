George Russell: «Das vermisse ich sehr»

Williams-Talent George Russell weiss, dass derzeit nur wenige Fahrer die Chance haben, aus eigener Kraft einen GP-Sieg einzufahren. Er selbst gehört nicht dazu. «Trotzdem bin ich glücklich und stolz», beteuert er.

Dass George Russell im richtigen Auto um Pole und Sieg mitkämpfen kann, hat der junge Brite bereits im vergangenen Jahr bewiesen: Als er für den an Covid-19 erkrankten Champion Lewis Hamilton einsprang und im Mercedes Gas geben durfte, stellte er gleich seine Klasse unter Beweis, auch wenn ihm die Geschehnisse im Rennen letztlich nicht in die Hände spielten.

Dennoch konnte der zum Mercedes-Kader gehörende Rennfahrer zeigen, was er drauf hat, bevor er wieder zu Williams und damit ans Ende des Feldes zurückkehrte. Im «NOS.nl»-Interview erklärt er: «Natürlich fehlt mir der Champagner in der Formel 1. Seit ich acht Jahre alt bin, dreht sich bei mir alles ums Gewinnen. Ich habe mein Bestes gegeben, um es in die Formel 1 zu schaffen und dieser Traum hat sich auch erfüllt. Doch Siege sind derzeit einfach unmöglich.»

«In der Formel 1 können nur noch vier Fahrer aus eigener Kraft gewinnen», betont Russell, und zählt auf: «Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas und Sergio Pérez. Wenn man nicht in einem Mercedes oder Red Bull Racing-Auto sitzt, hat man keine Chance, selbst wenn man der beste Fahrer ist. In meinem aktuellen Auto lande ich nach einem fehlerfreien Top-Rennen etwa auf Platz 10.»

«Trotzdem bin ich glücklich und stolz«, fügt der 23-Jährige eilends an. «Es ist ein Privileg, einer der zwanzig Fahrer in diesem Sport zu sein. Ich musste mich erst an die Atmosphäre gewöhnen. Die Formel 1 ist unglaublich geschäftstüchtig. Jeder hat eine Agenda und arbeitet ständig an Verpflichtungen. Man steht ständig unter Strom. In den Nachwuchsklassen und in meiner Kartzeit hatten wir viel mehr Zeit füreinander. Das vermisse ich sehr.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Disqualifikation

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen*

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0

* WM-Stand nach der Disqualifikation von Vettel