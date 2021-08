Formel-1-Kalender 2022: 1. Entwurf in wenigen Wochen

Die aktuelle Formel-1-Saison ist noch in vollem Gange, dennoch wird schon eifrig am WM-Kalender für das nächste Jahr gearbeitet. Eine erste Version soll bereits in wenigen Wochen veröffentlicht werden.

Es ist auch in diesem Jahr alles andere als ein Kinderspiel für die GP-Verantwortlichen, die Rennen inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie zu planen und durchzuziehen. Bereits in der ersten Saisonhälfte mussten mehrere Rennen abgesagt und verschoben werden. Und angesichts der Covid-19-Situation in einigen Gaststätten wie Japan und Brasilien wird mit weiteren Verschiebungen und Anpassungen gerechnet.

Obwohl die Formel-1-Entscheidungsträger damit alle Hände voll zu tun haben, wird hinter den Kulissen der Königsklasse bereits eifrig am WM-Kalender für das nächste Jahr gearbeitet, wie Formel-1-CEO Stefano Domenicali an einem Investoren-Call am gestrigen Freitag offenbart hat. Die Arbeit am Programm für 2022 wurde demnach schon vor einiger Zeit aufgenommen.

«Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Saison 2021 hinter uns gebracht, aber die Planung für das anstehende Jahr läuft schon seit einiger Zeit», erklärte der Italiener, der auch einen baldigen Termin für die Veröffentlichung des ersten Kalender-Entwurfs ankündigte: «Wir hoffen, dass wir den provisorischen Kalender im September oder Oktober vorstellen können.»

Domenicali verriet auch, dass der erste Miami-GP schon in der ersten Jahreshälfte über die Bühne gehen soll. «Wir können bestätigen, dass der mit Spannung erwartete Grand Prix von Miami in der ersten Maihälfte stattfinden wird, und die Nachfrage nach Tickets ist gross, auch wenn der Verkauf noch nicht offiziell begonnen hat», sagte der 56-Jährige.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Istanbul, Türkei

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Platz derzeit nicht besetzt

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi