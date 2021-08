Mercedes in Ungarn: Rätsel wegen Red Bull Racing

Red Bull Racing ging als Favorit ins GP-Wochenende auf dem Hungaroring. Dann besetzte Mercedes die erste Startreihe. Andrew Shovlin, leitender Ingenieur von Mercedes, versteht das Vorgehen von RBR nicht.

In Monte Carlo hatte Red Bull Racing-Honda das Geschehen dominiert, Max Verstappen fuhr ungefährdet zum Sieg. Der Engländer Andrew Shovlin, leitender Ingenieur von Weltmeister Mercedes-Benz, war davon überzeugt – RBR würde auch auf dem Hungaroring die Messlatte sein. Aber dann besetzte Red Bull Racing die erste Startreihe.

Shovlin blickt so aufs Wochenende von Ungarn zurück: «Wir glaubten, der Hungaroring müsste ideal zum Rennwagen von Red Bull Racing passen. Wir haben auf Rennstrecken, auf welchen maximaler Abtrieb gefragt ist, immer ein wenig Sorgen. Aber dieses Mal lief das anders.»

«Ich weiss nicht, ob es eine Frage der Fahrzeugbalance war, aber ab Samstag haben unsere Gegner auf den Heckflügel mit maximalem Abtrieb verzichtet. Das verstehe ich nicht. Gerade auf einem Kurs wie dem Hungaroring packst du doch alles ans Auto, was Abtrieb erzeugt. Unsere Mutmassung: Sie waren mit dem Verhalten der Vorderachse nicht zufrieden und haben versucht, das mit einem anderen Heckflügel auszubalancieren.»

Shovlin gibt auch zu: «Wir werden uns noch im Detail ansehen, warum wir selber konkurrenzfähiger waren als erwartet. Unser letzter grosser Evo-Schritt kam in Silverstone und hat dort genau gebracht, was wir uns davon erhofft hatten. Aber dennoch waren wir ziemlich erstaunt darüber, wie schnell wir in Ungarn waren. Wir fanden sofort eine gute Fahrzeugbalance und konnten auch in Sachen Reifen-Management glänzen. Das war eine angenehme Überraschung.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel