Neuer Formel-1-Motor: Was sich Red Bull wünscht

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärt, warum sich die Österreicher einen komplett neuen Motor für die Zeit nach 2025 erhoffen. Der Grazer verrät auch, wie er Wunschmotor von Red Bull aussieht.

In diesen Tagen wird in der Formel 1 nicht nur eifrig an der Saison 2022 gearbeitet. Hinter den Kulissen der Königsklasse wird auch schon über die nächste Generation von Formel-1-Motoren diskutiert, die nach 2025 in den GP-Autos brummen soll. Red Bull vertritt dabei eine klare Meinung, was nach den 1,6-Liter-V6-Turbo-Hybridmotoren kommen soll, wie Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko gegenüber «SPEEDWEEK.com» erklärt.

«Wir sind für einen komplett neuen Motor, weil die intellektuellen Rechte auf den Honda-Antrieb 2025 auslaufen. Wir sind gegen ein kostenintensives Downsizing des jetzigen Motors und gegen die MGU-H (Motorgenerator-Einheit für die Umwandlung von Hitze in Energie, Anm.), die für Serienautos nichts bringt. Was sicher kommen wird, sind synthetische Treibstoffe», stellt der 78-jährige Österreicher klar.

Auf die Frage, wie der Wunschmotor von Red Bull aussieht, antwortet Marko: «Ein hochdrehender Motor mit starkem Rennsound, der von der Kostenseite unter 100 Millionen Jahresbudget und pro Einheit unter einer Million liegt. Die derzeitigen Antriebe sind deutlich darüber. Dazu Kosteneinsparungen durch Standardisierung bei Turbolader, KERS, Batterie und so weiter.»

«Der VW-Konzern ist in die Gespräche eingebunden mit Fokus auf eine Marke», verrät Marko ausserdem, und bestätigt mit Blick auf die nächsten Meetings zum Thema Motoren-Zukunft, dass dieses wohl in Monza über die Bühne gehen wird.

Kurzfristig ist Red Bull mit dem Aufbau der eigenen Motoren-Abteilung beschäftigt. «Bautechnisch wird für das Projekt eine eigene Halle in unserem Campus errichtet. Die Fertigstellung sollte im April oder Mai 2022 erfolgen. Bis dahin sollte auch ein Grossteil der Prüfstände von AVL fertig sein», berichtet der Grazer.

«2022 beziehen wir unsere Motoren ja noch direkt vom Honda-Entwicklungszentrum in Sakura. Für 2023 werden unsere Triebwerke bereit sein. Die neu engagierten Techniker (von Mercedes, Anm.) sollten nach der rechtlich vorgeschriebenen Pause bis spätestens Ende Frühjahr 2022 bei uns zu arbeiten beginnen», offenbart Marko zudem.

