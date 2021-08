Auch für Vettel einschüchternd: Clear lobt Leclerc

Charles Leclerc ist in seiner dritten Saison bei Ferrari. Er stellt klar: Sollte der Monegasse um den Titel mitfahren, ist der 23-Jährige bereit.

Wenn jemand bei Ferrari weiß, wie die Fahrer ticken, dann ist das Jock Clear. Der 57-jährige Engländer, seit mehr als 30 Jahren in der Formel 1, wechselte Ende 2014 von Mercedes zu Ferrari.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte: «Wir haben die Rolle von Jock leicht geändert. Er ist Fahrer-Coach geworden, ein Renningenieur, der mithilft, das Beste aus den Piloten zu holen. Er schaut sich dabei alle Aspekte an – Linienwahl, Bremsen, Beschleunigen, Reifen-Management.»

Binotto hatte nach dem Großen Preis von Ungarn eine Zwischenbilanz gezogen. Der Italiener ist der Ansicht: «Mit Charles Leclerc und Carlos Sainz haben wir das beste Fahrer-Duo.»

Was zeichnet Leclerc aus? «Mentale Stärke. Vor allem bei Charles. Er ist erstaunlich stark, mental», sagte Clear im Podcast Beyond the Grid. Er betonte, dass man leicht vergesse, in welchem Alter Leclerc zu Ferrari kam.

Der Monegasse war 21 Jahre alt und hatte nur eine Saison bei Sauber absolviert, ehe es zu den Roten ging. «Das muss einschüchternd sein. Es war auch für Sebastian Vettel einschüchternd, als er mit vier Weltmeisterschaften hierher kam», sagte Clear.

Ferrari hat nach der Katastrophen-Saison 2020 wieder an Stärke gewonnen, auch wenn es noch nicht reicht für den Titelkampf. Die Hoffnung in Maranello: Dass Ferrari 2022 mit dem neuen Reglement und dem neuen Auto wieder ganz vorne angreifen kann.

Und Clear glaubt, dass Leclerc in diesem Fall in der Spitzengruppe mitfahren wird.

«Gott ja, er ist bereit, er ist absolut bereit. Das ist ein ganz anderes Maß an Druck. Aber alles, was ich im Moment sagen kann, ist, dass er bisher mit jedem anderen Druck zurechtgekommen ist und ihn bewältigt hat», sagte Clear: «Kann er damit umgehen? Natürlich kann er das.»

Ungarn-GP, Budapest (nach Ausschluss Vettel)

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0