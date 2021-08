Lammers warnt: Lewis Hamilton mit Respekt begegnen

Max Verstappen feiert Anfang September in Zandvoort ein Heimspiel. Orgachef Jan Lammers appelliert an die Fans, Lewis Hamilton mit Respekt zu begegnen.

Wer in der Vergangenheit die Oranje-Bilder bei Rennen wie in Spielberg oder Spa gesehen hat, der kann sich in etwa ausmalen, wie euphorisch die Fans Max Verstappen bei seinem Heimspiel in Zandvoort (5. September) feiern werden.

Zuletzt in Ungarn gab es bereits Pfiffe gegen Verstappens WM-Widersacher Lewis Hamilton. Das sorgte bei vielen Beobachtern für Kritik. Weshalb Orgachef Jan Lammers schon mal vorsorglich an die niederländischen Fans appelliert, am Rennwochenende in Zandvoort Respekt zu zeigen.

«Der Sport soll verbrüdern und wir dürfen nicht in Hooligan-Situationen geraten wie beim Fußball», sagte Lammers bei «nu.nl».

«Es geht auch um Emotionen - man macht nicht aus einem Ajax-Fan einen Feyenoord-Fan und andersherum. Es ist logisch, dass jeder seine eigenen Vorlieben hat, aber lasst uns das auf eine zivilisierte Art und Weise tun, so dass wir Hamilton mit unserem Sportsgeist und unserer Gastfreundschaft überraschen», so Lammers weiter.

Man spreche von einem siebenmaligen Weltmeister, der mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo verglichen werden könne, so Lammers: «Man muss ihm großen Applaus zollen und darf ihm nicht wegen eines einzigen Vorfalls Unterstellungen machen.» Lammers meint den Unfall in Silverstone, nach dem Hamilton vor allem in den sozialen Medien angegangen und beleidigt worden war.

Wie voll es angesichts der Corona-Pandemie in Zandvoort tatsächlich sein wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Lammers ist zuversichtlich, dass Verstappen und Hamilton vor einem vollen Haus fahren werden.

«Wir hoffen und erwarten, dass die Sportveranstaltungen ab dem 1. September wie gewohnt stattfinden werden», sagte Lammers.

Ungarn-GP, Budapest (nach Ausschluss Vettel)

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0