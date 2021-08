Daniel Ricciardo (McLaren): Vorbereitung im Simulator

Das McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo freut sich auf den zweiten Teil der Saison, die mit dem Rennen in Belgien fortgeführt wird. Für den Australier ist es ein ganz besonderes Wochenende.

Für Lando Norris verlief der erste Teil der laufenden Saison prächtig: Der junge McLaren-Star stand in den ersten elf WM-Läufen drei Mal als Dritter auf dem Treppchen: Sowohl in Imola, als auch in Monte Carlo und beim zweiten Kräftemessen in Spielberg sammelte er als Podeststürmer wichtige Punkte für sein Team.

Vor der rennfreien Zeit verabschiedete sich der Brite mit 113 WM-Zählern als WM-Dritter in den Urlaub. Auf die Rückkehr ins Formel-1-Cockpit freut er sich entsprechend. «Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen», schwärmt er. «Nach einer kurzen Pause, in der wir uns erholen und auf den zweiten Teil der Saison vorbereiten konnten, freue mich mich, wieder im Auto Platz zu nehmen.»

«Der Belgien-GP ist ein besonderes Rennen. Erstens ist der Circuit de Spa-Francorchamps mit seinem schnellen Layout eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender. Der Abschnitt bei Radillon und Eau Rouge ist einer der aufregendsten im ganzen Kalender, und es ist wirklich cool, diese Kurven in einem modernen Formel-1-Auto mit Vollgas zu durchfahren», erklärt Norris. «Zweitens ist die Strecke das Zuhause vieler meiner Familienmitglieder, was die Rennen dort immer zu einem besonderen Ereignis macht.»

«Ich spüre auch die Zuneigung der Fans dort, also freue ich mich darauf, ihnen eine gute Show zu bieten. Wir hatten in der ersten Jahreshälfte einen grossartigen Start in die Saison. Jetzt geht es darum, daran anzuknüpfen und das bis zum Ende der Saison durchzuhalten», fügt der 21-Jährige an.

Sein Teamkollege Daniel Ricciardo tut sich deutlich schwerer als das Talent aus England. Mit 50 WM-Punkten belegt er derzeit den neunten WM-Zwischenrang. Auch er kann es kaum erwarten, wieder auszurücken: «Mit ihren Highspeed-Passagen und den dramatischen Höhenunterschieden ist die Strecke in Spa der perfekte Rundkurs für das Comeback nach dem Sommerurlaub. Ich habe mich diese Woche im Simulator auf das Wochenende vorbereitet und bin bereit, wieder loszulegen.»

«Dies ist auch ein besonderes Wochenende für mich, da ich mich auf meinen 200. GP vorbereite. Hätte man mir damals in Silverstone 2011 bei meinem Debüt gesagt, dass ich 200 Grands Prix fahren würde, wäre ich sicherlich sehr aufgeregt gewesen. Es ist wirklich ein cooler Meilenstein, den ich erreicht habe und auf den ich stolz bin. Ich werde alles tun, damit es ein unvergessliches Wochenende wird», erklärt der 32-jährige Australier.

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0