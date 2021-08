Max Verstappen vor Belgien-GP: «Bin gut vorbereitet»

Die Sommerpause hat Max Verstappen genossen, nun freut sich der Red Bull Racing-Star auf das Rennen in Belgien. Er kann es kaum erwarten, den WM-Fight auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder aufzunehmen.

Es ist das erste von zwei Heimspielen, das der in Belgien aufgewachsene Niederländer Max Verstappen bestreiten wird: Der Belgien-GP auf dem altehrwürdigen Circuit de Spa-Francorchamps ist ein Highlight für den Red Bull Racing-Star, der die WM-Führung vor der Sommerpause an Titelrivale Lewis Hamilton abgeben musste.

Der Ärger über die Crashs in Silverstone (mit Hamilton) und Ungarn (ausgelöst von Valtteri Bottas) hielt den 23-Jährigen aber nicht davon ab, seine freie Zeit zu geniessen. Er vergnügte sich auf dem Wasser, um seine Batterien aufzuladen, wie ein Blick in die sozialen Medien verrät. «Meine Sommerpause war gut, es war schön, wenige Wochen frei zu haben, um sich auszuruhen. Und natürlich war es auch super, ein bisschen Zeit auf dem Jetski zu verbringen», sagt der GP-Star über seinen Urlaub.

Gleichzeitig freut sich der 15-fache GP-Sieger auf die Fortsetzung des WM-Kampfs, der gleich mit drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wieder losgeht. «Das sind viele GP in Folge, aber es ist für alle gleich. Ausserdem stehen gute Strecken auf dem Programm, die viel Fahrspass versprechen. Darauf dürfen wir uns also freuen.»

«Natürlich freue ich mich auf die Rückkehr nach Spa, es ist meine Lieblingsstrecke. Dank der Höhenunterschiede und der vielen schnellen Kehren macht das Fahren dort besonders viel Spass. Und ich freue mich auch wieder viel Orange auf den Tribünen zu sehen, nachdem die Fans im vergangenen Jahr nicht hatten dabei sein können», fährt Verstappen fort. Und er betont: «Es ist auch ein guter Ort, um den WM-Fight wieder aufzunehmen. Ich fühle mich vor dem Start des Wochenendes gut und bin auch gut vorbereitet.»

