Belgien-GP im Fernsehen: Nur ein Fahrer ohne Spa-Sieg

Wenn am 29. August zwanzig Fahrer den Belgien-GP aufnehmen, sind sechs Spa-WM-Laufsieger im Feld: Räikkönen, Vettel, Hamilton, Ricciardo, Leclerc, Alonso. Verrückt: Nur ein Fahrer hat in Spa nie gewonnen.

Der Grosse Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gehört zu jenen GP-Klassikern, die ein Formel-1-Fahrer unbedingt gewinnen will. Für Piloten wie Kimi Räikkönen oder Charles Leclerc ist die herrlich gelegene Strecke absolute Lieblingsbahn im WM-Programm.

Der 41-jährige Räikkönen ist im aktuellen Fahrerfeld einer von fünf Piloten, welche den Belgien-GP mindestens einmal gewinnen konnten. Mit McLaren 2004 und 2005 sowie mit Ferrari 2007 und 2009 triumphierte Kimi in Spa-Francorchamps insgesamt vier Mal. Erfolgreicher waren nur Michael Schumacher (sechs Siege) und Ayrton Senna (fünf).

Ebenfalls Mehrfachsieger in Belgien unter den diesjährigen Piloten: Sebastian Vettel (2011 und 2013 mit Red Bull Racing, 2018 mit Ferrari) sowie Lewis Hamilton (2010 mit McLaren, 2015 und 2017 mit Mercedes).

Daniel Ricciardo gewann auf dem Circuit de Spa-Francorchamps 2014 mit Red Bull Racing, der Monegasse Charles Leclerc eroberte 2019 in den Ardennen seinen ersten GP-Sieg.

Fernando Alonso zählen wir als WM-Laufsieger grosszügig dazu – er gewann in der Langstrecken-WM-Supersaison 2018 und 2019 nicht nur in Le Mans zwei Mal, sondern eben auch zwei Mal in Spa-Francorchamps.



Andere Belgien-Sieger ausserhalb der Formel 1:



Max Verstappen: Formel 3 (2014)

Lando Norris: Formel 3 (2017)

Valtteri Bottas: GP3 (2011)

Sergio Pérez: GP2 (2010)

Carlos Sainz: Formel Renault 3.5 (2014)

Pierre Gasly: GP2 (2016)

Yuki Tsunoda: Formel 2 (2020)

Lance Stroll: Formel 3 (2016)

Nicholas Latifi: Formel 2 (2018)

George Russell: Formel 3 (2016) und Formel 2 (2017)

Antonio Giovinazzi: Formel 2 (2016)

Mick Schumacher: Formel 3 (2018)

Nikita Mazepin: Formel 3 (2018)



Wir sehen: Nur Ungarn-GP-Sieger Esteban Ocon hat von den zwanzig Formel-1-Fahrern in Spa-Francorchamps noch nie ein Rennen gewonnen. Der Franzose wurde in den Formeln 3 und 2 insgesamt vier Mal Zweiter!





