Pierre Gasly gespalten: Spa ist Triumph und Tragödie

Pierre Gasly reist mit gemischten Gefühlen nach Belgien: «Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, hier habe ich Rennen gewonnen. Aber hier habe ich auch 2019 meinen Freund Anthoine Hubert verloren.»

Die Formel-1-Sommerpause neigt sich dem Ende zu, und AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly blickt auf Ungarn zurück: «Natürlich spukt dir das letzte Rennen im Kopf herum, wenn du Zeit hast, dir Gedanken zu machen. Von daher trug ich in den Ferien ein Lächeln auf dem Gesicht, denn der fünfte Platz in Ungarn durfte sich sehen lassen.»

Der gegenwärtige WM-Achte fährt fort: «Von Ungarn reiste ich direkt weiter nach Spanien, wo ich mich mit ein paar anderen Piloten traf, um etwas auszuspannen. Dann ging es weiter nach Frankreich, wo ich Zeit mit Freunden verbrachte, die ich seit meiner Kindheit kenne. Dazu hielt ich mein Training aufrecht.»

Nun geht es für den 75-fachen GP-Teilnehmer in die zweite Saisonhälfte: «Spa-Francorchamps ist eine meiner Lieblingsstrecken. Hier habe ich Rennen gewonnen, sogar meinen ersten Sieg in einem Einsitzer errungen, das war 2011 in der französischen Formel 4, von sieben Austragungsorten war Spa-Francorchamps der einzige im Ausland. Ich konnte auch in der GP2 gewinnen.»

«Aber diese Strecke steht für mich auch für den Verlust meines Freundes Anthoine Hubert 2019. Das weckt ganz starke Emotionen.»

Der Monza-GP-Sieger von 2020 abschliessend: «Das Pistenlayout in den Ardennen ist einzigartig, und ich hoffe, wir können an die guten Leistungen aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0