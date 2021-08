Günther Steiner (Haas): «Machen gute Fortschritte»

Haas-Teamchef Günther Steiner sieht die Saison 2021 als Lehrjahr für seine beiden Rookies an. Bei der Entwicklung liegt der Fokus ganz auf 2022. Und das US-Team kommt gut voran, wie der Südtiroler betont.

Wie die Formel-1-Stars nutzte auch Teamchef Günther Steiner die Sommerpause, um die Batterien wieder aufzuladen. Der Kopf des Haas-Rennstalls verbrachte einige Tage mit der Familie am Meer und übte sich auch im Bergsteigen. In seiner Heimat Südtirol bestieg er den 3905 m hohen Ortler – ein Vorhaben, das er schon lange umsetzen wollte.

Nun seien die Batterien wieder aufgeladen, betont der 56-Jährige, der in der zweiten Saisonhälfte das Maximum herausholen will, den Fokus aber schon lange auf 2022 legt. Es sei ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, und die Vorbereitung auf das nächste Jahr, in der die neue Formel-1-Fahrzeuggeneration auf die Strecke kommt, schreite voran. «Wir machen gute Fortschritte», berichtet er stolz.

Auch das Tagesgeschäft fordert sein Team, wie Steiner weiss. Mit dem Belgien-GP, dem Rennen in Zandvoort und dem WM-Lauf in Monza stehen drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Programm. «Dies lässt sich angesichts der anhaltenden Pandemie nicht vermeiden», seufzt der Italiener.

«Idealerweise würden wir eine Woche Pause nach dem ersten Rennen machen, aber das lässt sich in diesem Jahr nicht machen. Ich denke, die FOM und Stefano (Domenicali, Formel-1-CEO, Anm.) leisten sehr gute Arbeit, um einen guten Kalender für uns zusammenzubekommen, und wir müssen damit leben. Natürlich wird die zweite Hälfte streng, aber unser Team ist stark und wird die Saison bis zum Ende durchziehen», fügt Steiner an.

