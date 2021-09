Niederlande-GP im Fernsehen: Steilwand entschärft

Viele Fahrer freuen sich auf die beiden überhöhten Kurven von Zandvoort. Aber die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben die Steilwandfahrt bereits entschärft – für 2021 jedenfalls.

Im US-amerikanischen IndyCar- und NASCAR-Sport ist das ein alter Hut, in der Formel 1 aber eher selten: überhöhte Kurven. Bei der Rückkehr der Formel 1 freuen sich die Piloten auf dieses Indy-Feeling in den Kurven 3 (benannt nach Pisten-Designer John Hugenholtz) und in jenem Bogen, der nach dem zweifachen Indy-500-Sieger Arie Luyendyk benannt ist und zu Start und Ziel zurückführt.

Die Idee bei der Luyendyk: Die Fahrer sollen Schwung holen, um auf der folgenden, knapp 700 Meter kurzen Geraden attackieren zu können. Die Fahrer hofften dabei, dass sie schon in der 340 Meter langen Luyendyk die Heckflügel ihrer Autos flachstellen dürfen, aber die Regelhüter der Königsklasse haben das aus Sicherheitsgründen untersagt. Allerdings mit dem Hinweis: Wenn die Erfahrung auf dem niederländischen Kurs zeigt, dass DRS (drag reduction system) gefahrlos anwendbar ist, dann stünde einem Flachstellen der Flügel 2022 nichts im Weg.

Wie sich die Action an der Nordsee entwickelt, erleben pro Tag 70.000 Besucher an der Strecke, das Rennen ist seit Monaten ausverkauft. Alle Anderen verfolgen das Geschehen online oder vor dem Fernseher, wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.





