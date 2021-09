Valtteri Bottas im Alfa Romeo? «Ich bin glücklich»

Zieht Valtteri Bottas für seinen Landsmann Kimi Räikkönen zu Alfa Romeo? Valtteri bleibt schmallippig: «Vielleicht weiss ich schon, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin mit dem eingeschlagenen Weg glücklich.»

Der Rennstall Sauber hatte es schon immer mit finnischen Piloten: In der ersten Saison, 1993, traten die Schweizer mit JJ Lehto an, neben ihm der Tiroler Karl Wendlinger. Lehto fuhr 1993 und 1994 für Sauber. Auf Vermittlung von Ferrari sass im Jahre 2000 Mika Salo im Sauber. Ein Jahr später debütierte Kimi Räikkönen für die Zürcher in der Formel 1, eine grosse Karriere begann.

Räikkönen kehrte 2019 zu Sauber zurück, die inzwischen unter dem Namen Alfa Romeo auftreten. Der «Iceman» hat am 1. September verkündet – Ende 2021 wird Schluss sein mit Formel 1. Seither deutet vieles darauf hin, dass sein Nachfolger bei Alfa Romeo erneut ein Finne sein wird, nämlich Valtteri Bottas.

Der neunfache GP-Sieger Bottas, gegenwärtig WM-Vierter, wird bei Mercedes-Benz durch den jungen Engländer George Russell ersetzt, auch wenn die Weltmeister das noch nicht bestätigt haben.

Was sagt Bottas zu den jüngsten Entwicklungen auf dem Fahrermarkt? Der 32-Jährige sagt in Zandvoort zum Rücktritt von Kimi Räikkönen: «Nichts dauert ewig. Es ist Zeit für ein neues Kapitel für ihn. Er hat eine tolle Karriere in der Formel 1. Als junger Fahrer habe ich natürlich alles über ihn gelesen, und als er Weltmeister wurde, war ich noch in der Formel Renault und träumte von einer GP-Karriere. In Finnland ist Kimi eine Legende. Ich bin stolz, dass ich gegen ihn gefahren bin, und ich wusste immer – ich kann ihm auch bei Tempo 300 Rad an Rad vertrauen.»



Zur eigenen Zukunft schmunzelt Valtteri: «Vielleicht weiss ich schon, wo es hingeht, vielleicht nicht. Ich bin glücklich mit dem eingeschlagenen Weg und wo der mich hinführt. Aber an diesem Wochenende wird noch nichts bekanntgegeben.»





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0