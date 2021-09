Andreas Seidl (McLaren): Fokus liegt auf Qualifying

McLaren-Teamchef Andreas Seidl freut sich nach dem verhinderten Rennen in Belgien auf das anstehende Wochenende in Zandvoort, das ganz besondere Herausforderungen für die Teams und Fahrer bereithält.

Auch Andreas Seidl kann es nach der Geduldsprobe am Circuit de Spa-Francorchamps am vergangenen Wochenende kaum erwarten, in Zandvoort wieder auf die Strecke zu gehen. Der McLaren-Teamchef sagt rückblickend: «Der Belgien-GP war aus vielen Gründen ein seltsames Wochenende, und es war wirklich schade, dass die Fans kein richtiges Rennen zu sehen bekamen. Zum Glück können wir mit der Zandvoort-Rückkehr der Formel 1 gleich wieder Rennen fahren.»

«Es wird eine interessante Herausforderung für das Team und die beiden Fahrer sein, denn die GP-Autos haben sich seit dem letzten Formel-1-Besuch in den 80er-Jahren stark verändert, während das Gesamtlayout der Strecke relativ ähnlich geblieben ist», erklärt der deutsche Ingenieur mit Blick auf den niederländischen Rundkurs.

Und Seidl warnt, dass es schon der Quali-Samstag eine besonders wichtige Rolle spielen wird: «Die enge und kurvenreiche Streckencharakteristik, die das Überholen erschwert, wird uns vorgeben, wie wir diese neue Herausforderung angehen. Sie bestimmt, welche Prioritäten wir bei der Abstimmung und den Arbeitsprogrammen während der freien Trainings setzen. Wie schon in Monaco wird das Qualifying wichtig sein, wenn es um die Positionen am Sonntag geht.»

«Vor dem zweiten Rennen dieses Triple-Headers arbeiten sowohl die Ingenieure im Werk in Woking als auch die Teams an der Strecke mit Hochdruck daran, uns die besten Chancen auf WM-Punkte zu geben, was im Kampf um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung so wichtig ist», betont der 45-Jährige. «Das gesamte Team ist sich bewusst, wie eng der Kampf um die WM-Plätze ist, und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir gut abschneiden. Hoffentlich können wir an diesem Wochenende richtig Gas geben und uns eine gute Punkte-Ausbeute sichern.»

Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0