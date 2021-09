Max Verstappen: Russell macht Hamilton Hölle heiss

Red Bull Racing-Star Max Verstappen kann endlich ein richtiges Heimrennen zeigen, auf dem wunderbar gelegenen Zandvoort-Kurs. Max spricht auch über ein mögliches Mercedes-Duo Hamilton und Russell.

Wann immer wir Formel-1-Piloten fragen, welche Grands Prix sie am liebsten gewinnen würden, ist die Antwort stets die gleiche: Priorität 1 hat das Heimrennen (sofern es eines gibt), dann kommen die ganzen Klassiker – Monaco, Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone.

Max Verstappen ist ein Sonderfall in Sachen Heimrennen: Er ist in Belgien geboren, und in Spa-Francorchamps haben wir immer jede Menge niederländischer Fans, also sagen wir mal keck: ein halbes Heimrennen. Max lebt in Monaco, noch ein Heimrennen. Aber ein richtiger Heim-GP kommt erst jetzt – mit dem Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort.

Schwer zu sagen, wer diesem Rennen mehr entgegenfiebert: der Fahrer oder seine Fangemeinde. Max sagt: «Die ganze Anlage macht einen fabelhaften Eindruck, das sieht alles sehr cool aus, was hier aufgebaut wurde. Und ich bin überzeugt – die Piste wird uns Piloten so viel Spass machen. Ich bin selber gespannt, wie schnell wir hier mit den GP-Rennwagen sein werden. Das Zückerchen sind natürlich die überhöhten Bögen, die Kurve am Eingang zu Start und Ziel wird leicht voll gehen, bei Kurve 3 musst du das nicht versuchen!»

«Zandvoort ist halt alte Schule, da werden Fehler gnadenlos bestraft, und das mag ich. Suzuka ist auch eine solche Strecke, aber dort fahren wir 2021 leider nicht. Wie schnell wir hier sein werden, das ist heute noch reines Mutmassen, denn kein Rennstall hat irgendwelche Daten. Fragt mich nochmals am Freitagabend, da werden wir etwas schneller sein. Aber wir sind in dieser Saison auf den meisten Strecken konkurrenzfähig gewesen, also sollte das hier nicht anders sein.»

Ist Max leise enttäuscht, dass die überhöhte Zielkurve nicht mit flachgestelltem Flügel gefahren werden kann? Max: «Nein, ich habe Verständnis dafür, dass die Formel 1 erst mal sehen will, wie das dort geht. Ich bin nicht der Ansicht, dass dies viel ändert.»

Was passiert, wenn bei Mercedes der junge George Russell andockt? Wird er Lewis Hamilton die Hölle heiss machen? Max: «Davon gehe ich aus, denn schaut euch nur mal an, was Russell gezeigt hat, als er damals in Bahrain für Hamilton einsprang. Da war er quasi aus dem Stand gleich auf Augenhöhe mit Valtteri Bottas. Und er ist noch so jung. Er wird mit jedem Rennen besser.»

«Wir erleben einen Generationswechsel, aber das ist normal in der Formel 1, sonst hätten wir ja keine Fahrer in der Königsklasse! Was ich schön finde – dass viele Piloten, gegen die ich schon im Kart oder in der Formel 3 gefahren bin, nun ihren Weg machen in der Formel 1. Das fühlt sich gut an.»



Erwartet Max Verstappen, dass sein WM-Rivale Lewis Hamilton in Zandvoort durch die niederländischen Fans einen eisigen Empfang erhält? Dass der Engländer vielleicht erneut ausgebuht wird? Max: «Nun, wenn ein Fussball-Team zum Auswärtsspiel zu einer anderen Mannschaft reist, dann muss es auch damit rechnen, dass Buhrufe kommen. Die Fans sind nun mal mit Leidenschaft bei der Sache. Und ich habe noch nie eine Fussball-Elf getroffen, die dann vor die Mikros getreten ist und gesagt hat – bitte buht unseren Gegner nicht aus. Das ist einfach so, und es ist gewiss nicht meine Aufgabe, die Fans zu massregeln. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie auf mich hören würden.»





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0