Niederlande-GP: Sieben Zandvoort-Sieger im Feld

Die Formel 1 gastiert erstmals seit 1985 wieder auf dem Dünenkurs von Zandvoort, aber für viele Piloten ist die niederländische Strecke durchaus kein Neuland – wegen ihrer Rennen in Nachwuchsserien.

Oft wird in diesen Tagen von einer ganz neuen Erfahrung für die Formel-1-Fahrer gesprochen, wenn die Königsklasse auf die niederländische Rennstrecke Zandvoort zurückkehrt. Aber auf den zweiten Blick stimmt das so nicht: Denn zahlreiche Fahrer haben aus Rennen in Nachwuchsserien Runden in Zandvoort gesammelt – mit höchst unterschiedlichen Ergebnissen, wie sich gleich zeigen wird. Vorab: Wir haben sieben Zandvoort-Sieger im Feld und nur vier Renn-Rookies.

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

F3-Masters-Sieger von 2014, war von Pole-Position losgefahren.

George Russell (GB), Williams

Sechs Formel-3-Rennen 2015 und 2016, 2015 beim Masters Zweiter hinter Antonio Giovinazzi.

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Verliess Zandvoort vor 16 Jahren als Sieger des F3-Masters, in der Formel-3-Euroserie 2005 gewann er ebenfalls ein Rennen.

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

Vor zwölf Jahren beim F3-Masters am Start, schied aber aus.



Sebastian Vettel (D), Aston Martin

2005 und 2006 beim F1-Masters dabei, in der Formel-3-Euroserie drei Mal auf dem Podest, aber nie als Sieger.



Pierre Gasly (F), AlphaTauri

Im Mai 2019 für Demorunden mit einem alten Red Bull Racing-Renner in Zandvoort, aber keine Rennerfahrung in den Dünen.



Esteban Ocon (F), Alpine

Mit der DTM 2016 in Zandvoort.



Charles Leclerc (MC), Ferrari

Drei Mal mit dem Formel-3-Auto am Start, beim Masters 2015 und bei zwei Läufen zur Formel-3-EM, aber nie auf dem Podest.



Nicholas Latifi (CDN), Williams

Vor acht Jahren erstmals in Zandvoort, in der Formel-3-EM. Nahm auch am Masters teil, mit Rang 7 als Highlight.



Carlos Sainz (E), Ferrari

Mit der Formel BMW 2010 erstemals in Zandvoort, danach 2011 mit der Formel Renault 2.0 sowie 2012 in der Formel 3. Siegreich in der Formel Renault.



Fernando Alonso (E), Alpine

Ein Rookie mit 40 Jahren.



Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Der erste Fahrer, der zwei Masters in Serie gewinnen konnte (2009 und 2010), stand zudem in der Formel-3-Euroserie zwei Mal als Zweiter auf dem Siegerpodest.



Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo

Drei Rennen 2015 in der Formel 1, drei Mal auf dem Podest, einmal als Sieger.



Lando Norris (GB), McLaren

Drei Formel-3-Rennen 2017, drei Mal auf dem Podest, zwei Mal davon als Sieger.



Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Keine Rennerfahrung in Zandvoort.



Mick Schumacher (D), Haas

In den Formeln 4 und 3 in Zandvoort, mit zwei Podestbesuchen in der Formel 4 und einem Platz auf dem Treppchen in der Formel 3.



Nikita Mazepin (RUS), Haas

2016 und 2017 im Formel-3-Auto in Zandvoort, ohne Erfolgserlebnisse.



Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo

Ein Zandvoort-Rookie mit 41 Jahren.



Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Ein Teenager aus Mexiko in der Formel BMW von 2005/2006, stand einmal als Dritter auf dem Podest.



Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Zandvoort-Sieger in der Formel 3 anno 2016.