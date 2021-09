Günther Steiner (Haas): «Kann nicht zu sauer sein»

Auch Günther Steiner bedauert es, dass die GP-Stars in Belgien kein Rennen fahren konnten. Der Haas-Teamchef fordert: «Wir müssen herausfinden, was wir tun können, damit das beim nächsten Mal nicht so läuft.»

Wenige Runden hinter dem Safety-Car reichten den Top-10-Piloten in Belgien, um wertvolle WM-Punkte zu sammeln – das Feld hatte auf dem viel zu nassen Circuit de Spa-Francorchamps am Rennsonntag niemals die Gelegenheit, frei zu fahren. Dennoch wurde die halbe Punktzahl verteilt. Darüber ärgerte sich manch einer im Fahrerlager. Auch Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur, dessen Schützlinge leer ausgingen, fand klare Worte.

Haas-Teamchef Günther Steiner, dessen Team in Belgien auch nicht punkten konnte, sieht das gelassener. In seiner Medienrunde am Rande des Zandvoort-Rundkurses erzählte er: «Natürlich schaut in der Formel 1 jeder auf sich selbst und er wäre vielleicht weniger verärgert, wenn sie Punkte geholt hätten. Aber ich habe mit Fred gesprochen und er hat sich nicht nur wegen der Punkte aufgeregt. Er ist ein echter Racer und war generell sauer über das, was passiert ist.»

Und der Südtiroler erklärte auch: «Wir müssen schauen, was wir tun können, damit das beim nächsten Mal nicht so läuft, denn es wird bestimmt ein nächstes Mal geben, an dem es durchregnen wird. Ich weiss auch nicht, woher die Regel kommt, dass es bereits nach zwei Runden halbe Punkte gibt. Das muss ja einen Grund haben.»

«Aber es ist, wie es ist, was in Belgien war, lässt sich nicht mehr ändern. Ich selbst kann nicht zu sauer sein, denn es war ja keine böse Absicht. Wir alle wollten ja ein Rennen fahren. Wir gaben unser Bestes, damit es passiert, aber es war einfach nicht möglich. Natürlich ist das für die Fans enttäuschend. Nun müssen wir sicherstellen, dass sich das nicht wiederholt», fügte Steiner an.

Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0