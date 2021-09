Charles Leclerc (Ferrari): «Keine Fehler erlaubt»

Ferrari-Star Charles Leclerc kennt die Strecke in Zandvoort aus seiner Formel-3-Zeit. Der Monegasse erklärt, warum er den niederländischen Rundkurs liebt und was er vom anstehenden Wochenende erwartet.

Charles Leclerc war einer der GP-Stars, die in Belgien Punkte für die Runden hinter dem Safety-Car bekamen. Der Monegasse profitierte von den Fehlern und Rückversetzungen der Konkurrenz und bekam als Achter zwei WM-Zähler. Denn im Qualifying Tags zuvor hatte er den Sprung ins Q3 verpasst. Trotzdem hält er rückblickend fest: «Ich würde nicht sagen, dass es ein sehr schwieriges Wochenende war.»

«Es lief offensichtlich nicht grossartig, und das hatten wir auch vor dem Wochenende so erwartet. Der Regen kam und wir haben die Reifen, die sehr heikel sind, im Qualifying wohl nicht ins richtige Arbeitsfenster gebracht. Aber es ist, wie es ist, wir haben viel daraus gelernt und sind nun dadurch hoffentlich besser, wenn es das nächste Mal regnet», fügte der Ferrari-Star an.

Den Rundkurs in Zandvoort kennt er aus seiner Zeit in den Nachwuchsklassen. Leclerc schwärmt: «Ich liebe diese Strecke. Ich fuhr hier 2015 in der Formel 3, und ich habe diese Piste wirklich genossen. Ich denke, mit den aktuellen Formel-1-Autos wird es sicher eine richtig gute Bahn. Speziell im Qualifying kannst du dir keine Fehler erlauben, wenn du Gas gibst. Das liebe ich auch an Strassenkursen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hoffentlich wird es ein aufregendes Wochenende.»

Eine Prognose wagt der aktuelle WM-Siebte aber nicht. «Das ganze Wochenende ist ein Fragezeichen, denn die Strecke ist für alle Teams Neuland. Wir müssen also warten, bis es mit dem ersten Training losgeht, um eine erste Einschätzung machen zu können. Aber auf dem Papier sollte es uns hier etwas besser ergehen als in Spa. Ich hoffe, dass sich das auf der Piste bestätigen wird.»

Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0