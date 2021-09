Hamilton emotional: Bottas der beste Teamkollege

Lewis Hamilton hat sich in den sozialen Medien mit schönen Ausführungen von Valtteri Bottas verabschiedet. Der Finne sei der beste Teamkollege, den er je gehabt habe, so Hamilton.

Lewis Hamilton hat zum Abschied von Valtteri Bottas in den sozialen Medien einen rausgehauen. Mit emotionalen Worten bedankte sich der Brite bei seinem Teamkollegen, der nach der Saison zu Alfa Romeo wechseln wird.

«Ich bin extrem stolz, in den vergangenen fünf Jahren Seite an Seite mit Valtteri Bottas gearbeitet zu haben. Wir waren zusammen Teil eines Teams, das fünf Konstrukteurs-Titel gewonnen hat und wir sind motiviert, einen weiteren nach den Aufs und Abs zu holen», schrieb Hamilton.

Und dann folgte angesichts früherer Teamkollegen wie Fernando Alonso, Jenson Button und Nico Rosberg ein Ritterschlag für den Finnen.

«Er war der beste Teamkollege, mit dem ich die Ehre hatte, zusammenzuarbeiten. Deine Schnelligkeit und Ausdauer sind beeindruckend. Aber was dich für mich wirklich auszeichnet, ist der Mensch, der du bist. Du bist größer, als du denkst, und ich weiß, dass du eine glänzende Zukunft vor dir hast», so Hamilton.

Klar ist natürlich auch: Bottas ist derjenige, der Hamilton sportlich die geringsten Schwierigkeiten bereitet hat. Der Finne ist schnell, aber für Hamilton war er seit 2017 nie schnell beziehungsweise konstant schnell genug.

Auch wenn Bottas der von Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Umlauf gebrachte Begriff «Wingman» seit Jahren nachläuft – die Bezeichnung trifft es. Bottas war in der Tat ein treuer Begleiter, aber kein Herausforderer. In zahlreichen Statistiken waren die früheren Teamkollegen dann auch besser im Duell mit Hamilton als Bottas.

«Vielen Dank, Valtteri, für all deine Unterstützung und deine großartigen Beiträge zu diesem Team. Wir werden dich vermissen. Ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Aufgaben», schloss Hamilton seine Ausführungen.

