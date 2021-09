Max Verstappen: Gleiche Ehre wie Valentino Rossi

Red Bull-Racing-Star Max Verstappen wurde im Rahmen seines erfolgreichen Formel-1-Heimspiels in Zandvoort eine ganz besondere Ehre zu Teil.

Max Verstappen holte sich mit seinem souveränen Sieg beim Formel 1-GP in Zandvoort die WM-Führung wieder zurück. Der Sohn von GP-Veteran Jos Verstappen ist somit der erste Niederländer, der ein Rennen in der Königsklasse auf heimischem Boden gewinnen konnte. In Zandvoort herrschte drei Tage lang Ausnahmezustand.

Dem 23-Jährigen wurde im Vorfeld des Rennens eine ganz besondere Ehre zu Teil. Zandvoort liess sich eine spektakuläre Geste einfallen. Anstelle der gängigen 30 km/h-Begrenzungsschildern in diversen Ortsteilen und Strassenzügen wurden Tafeln mit 33er-Begrenzungen aufgestellt. Die 33 ist die Formel-1-Startnummer von Max Verstappen.

Damit eifert man in Zandvoort ein wenig der Stadt Tavullia in Italien nach. Der Heimatort von MotoGP-Ikone Valentino Rossi (42) hat bereits vor vielen Jahren die 50 km/h-Begrenzungsschilder durch 46er-Tafeln ausgetauscht. Das Örtchen hat mit dieser Aktion weltweit längst Berühmtheit erlangt.

Auch die Merchandising-Artikel des Niederländers mit dem 33er-Emblem sind wie jene von Valentino Rossi mit der 46 seit Jahren ein absoluter Renner. Beide Fahrer haben grelle Farben als ihr Markenzeichen, bei Verstappen ist es Orange, bei Rossi das grelle Gelb.

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0