Alfa Romeo bestätigt Vertrag von Valtteri Bottas

Was viele GP-Experten bereits vorausgesagt haben, hat sich nun bestätigt: Valtteri Bottas wird das Mercedes-Team in Richtung Alfa Romeo Racing verlassen. Der Finne hat einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben.

Mit der Bestätigung der Verpflichtung von Valtteri Bottas ist klar: Der Finne wird nächstes Jahr nicht mehr an der Seite von Lewis Hamilton um WM-Punkte kämpfen. Stattdessen kommt George Russell zum Zug, der trotz unterlegenem Williams-Renner schon oft glänzen konnte. Bottas hat einen mehrjährigen Vertrag mit dem Rennstall aus Hinwil unterschrieben.

«Ein neues Kapitel meiner Formel-1-Karriere tut sich auf, ich freue mich, ab 2022 für das Alfa Romeo Racing Team zu fahren, was eine neue Herausforderung mit einem legendären Hersteller wird. Man muss Alfa Romeo niemandem mehr vorstellen, sie haben ihren Platz in der Geschichte der Formel 1 und es ist mir eine Ehre, diese Marke zu repräsentieren», schwärmt der 32-Jährige.

«Es ist offensichtlich, wie viel Potenzial im Werk in Hinwil steckt und ich freue mich auf die Gelegenheit, das Team in der Startaufstellung nach vorne zu bringen, vor allem, weil das neue Reglement 2022 dem Team die Chance gibt, einen Sprung nach vorne zu machen. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Teams, und ich kann es kaum erwarten, mich dafür erkenntlich zu zeigen. Ich bin so erfolgshungrig wie eh und je», fügt Bottas an.

Der neunfache GP-Sieger verrät auch: «Ich kenne Fred [Vasseur, Teamchef, Anm.] gut, und ich freue mich darauf, den Rest des Teams, mit dem ich zusammenarbeiten werde, kennenzulernen und ebenso starke Beziehungen aufzubauen wie bei Mercedes. Ich bin stolz auf das, was ich in Brackley erreicht habe, und ich konzentriere mich voll und ganz darauf, den Job zu Ende zu bringen, während wir um einen weiteren Titel kämpfen. Aber ich freue mich auch auf die neuen Herausforderungen, die nächstes Jahr auf mich warten.»

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0