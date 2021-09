Carlos Sainz (7.): «Fühlte mich noch nie so langsam»

Ferrari-Star Carlos Sainz musste in Zandvoort den siebten Platz verteidigen, nachdem er gehofft hatte, um einen Top-5-Rang mitkämpfen zu können. Das Rennen bereitete dem Spanier keine Freude, gab er hinterher zu.

Carlos Sainz stieg mit hohen Erwartungen ins 13. Kräftemessen in Zandvoort und wurde enttäuscht: Sein Ferrari kam einfach nicht auf Touren, wie der 27-Jährige aus Madrid berichtete. Am Ende musste er sich mit dem siebten Platz begnügen, was ihm sichtlich schwer fiel. «Ich hatte gehofft, um einen Top-5-Platz kämpfen zu können, so gesehen ist es kein guter Tag», seufzte er bei den Kollegen von «Sky Sports F1».

Und der Ferrari-Pilot gestand: «Ich bin erstaunt, denn mir fehlte von der ersten Rennrunde an das Tempo. Ich hatte mit den Vorder- und den Hinterreifen Probleme, der Abbau war hoch und ich rutschte viel rum. Ich konnte einfach nicht das Tempo fahren, das ich am Freitag noch hatte, und das heisst, das müssen wir uns genauer ansehen.»

«Ganz ehrlich, ich fühlte mich noch nie so langsam, ich hatte viel Mühe und keinen Speed, das müssen wir uns nun genauer anschauen. Denn ich hatte keinen Grip und der Reifenabbau war enorm. Es war nicht normal, das müssen wir vor Monza verstehen, denn ich will nicht, dass sich das wiederholt», fügte Sainz an.

Später erklärte der aktuelle WM-Siebte auch: «Das Rennen hat mir überhaupt keine Freude bereitet, ich hatte null Tempo und fühlte mich im Vergleich zu vorher überhaupt nicht wohl. Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass so etwas passiert, deshalb müssen wir da analysieren.»

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0