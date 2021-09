Monza im Fernsehen: Vorfreude bei Mick Schumacher

Mick Schumacher kann es kaum erwarten, in Monza auf die Strecke zu gehen. Der Ferrari-Junior verbindet gute Erinnerungen mit dem Highspeed-Rundkurs und freut sich schon auf die leidenschaftlichen Fans.

Es herrscht eine besondere Atmosphäre im Königlichen Park von Monza, wenn die Formel 1 zu Besuch ist. Dafür sorgen die leidenschaftlichen Tifosi, deren Herz natürlich besonders für die Roten schlägt. Das weiss auch Mick Schumacher, der es kaum erwarten kann, auf die italienischen Fans zu treffen. Der Haas-Pilot gehört zur Ferrari-Nachwuchstruppe, was den Einsatz in Italien noch spezieller macht, wie er vor dem 14. WM-Wochenende des Jahres betont.

«Monza bedeutet viele Ferrari-Fans, was natürlich grossartig ist. Ich weiss, dass dies eine wunderbare Truppe ist, die den Sport wirklich leben und lieben. Das ist natürlich super, denn ich bin auch ein grosser Fan des Sports. Und diese Leidenschaft zu teilen, ist super, ich freue mich speziell auch als Teil der Ferrari Driver Academy darauf, vor den Tifosi Gas zu geben», schwärmt der Deutsche, der im Vorjahr in der Formel 2 den Sieg im Sprintrennen erzielt hat.

Schumacher weiss, worauf es in Monza ankommen wird: «Wenn du das Auto und die Strategie gut hinbekommst, kannst du wirklich profitieren. Im vergangenen Jahr erwischte ich einen wirklich guten Start und konnte dem Feld davonfahren, das erleichterte den Sieg natürlich.» Das wird in diesem Jahr im unterlegenen Haas-Renner nicht möglich sein, dennoch ist die Vorfreude gross.

Das liegt auch daran, dass in Monza zum zweiten Mal nach Silverstone das Sprint-Quali-Format umgesetzt wird. «Ich denke, wir können uns auch darauf freuen. Ich bin gespannt, welche Lehren wir aus dem ersten Versuch in Grossbritannien gezogen haben und anders machen werden. Es wird sicher interessant, denn in Monza fallen die Rennen immer unterhaltsam aus. Ich denke, wir werden viele Überholmanöver sehen», erklärt der 22-Jährige.

