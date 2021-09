Pierre Gasly (4.): «Das hatten wir nicht erwartet» 06.09.2021 - 11:17 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Pierre Gasly

AlphaTauri-Star Pierre Gasly schaffte es in Zandvoort erneut in die Punkte. Der Franzose war als Vierter «Best of the Rest» hinter den Podeststürmern Max Verstappen, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.