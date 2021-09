Valtteri Bottas (Mercedes) nach Bestzeit: Strafe!

Valtteri Bottas hat in Monza die Bestzeit erzielt und geht damit am Samstag vom ersten Startplatz ins Sprint-Qualifying. Auf den Finnen kommt aber eine Strafversetzung zu – wegen Einbaus eines neuen Motors.

England war der erste Vorgeschmack, nun haben wir das neue Formel-1-Wochenendformat zum zweiten Mal erlebt – am Freitag nur ein freies Training zu 60 Minuten, dann am Abend gleich ab in die Qualifikation, um die Aufstellung für den Sprint vom Samstag zu ermitteln. Das ist pricklend, das ist intensiv, und das wetterleuchtet auch aus den Augen der ersten Drei in Monza. Hier ihre ersten Reaktionen.

Valtteri Bottas (1.)

«Meine Runde fühle sich prima an, das ist ein so schönes Gefühl, und endlich hatte ich mal einen Windschatten. Mein Mercedes läuft prima. Ein erster Schritt ist getan, morgen will ich das in ein gutes Ergebnis umsetzen.»

Der Finne Valtteri Bottas hat die schnellste Zeit erzielt, er ist sichtlich gelöst. Aber nach der Sprint-Quali wird dicke Post kommen – denn im Wagen des neunfachen GP-Siegers ist ein neuer Motor eingebaut worden, damit kommt auf Bottas eine Strafversetzung zu. Gemäss Reglement muss diese Strafe im Grand Prix umgesetzt werden, nicht im Sprint-Qualifying vom Samstag. Je nach Umfang der neuen Motorteile kann das letzter Startplatz oder sogar ein Start aus der Boxengasse bedeuten.

Lewis Hamilton (2.)

«Jeder Punkt zählt, und darum wird es morgen gehen. Dies war für uns eine gute Quali. Valtteri war heute einfach einen Hauch schneller, Hut ab vor seiner Runde.»



Max Verstappen (3.)

«Diese Strecke ist für uns schwierig, das war uns klar. Aber die Quali lief eigentlich recht gut, Platz 3 ist okay. Im Sprintlauf werden wir näher an der Spitze sein. Ich bin sicher, wir können hier am Sonntag gut punkten.»





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716