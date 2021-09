Corinna Schumacher: «Jeder vermisst Michael»

Ab 15. September zeigt Netflix exklusiv einen Dokumentarfilm zum grossen Michael Schumacher. Die Familie gewährt dabei einmalige Einblicke. Corinna Schumacher spricht offen über das Schicksal.

Ich stelle mir gerne vor, wie Michael Schumacher in Monza heute an der Box stehen und den Einsatz seines Sohnes Mick beim Qualifying zum Grossen Preis von Italien mitverfolgen würde – hätte es den verdammten Skiunfall vom 29. Dezember 2013 nicht gegeben, seit dem der weltbekannte Sportler um seine Gesundheit kämpft.

Es ist schon bemerkenswert, wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke. Wann immer ich bei meiner Arbeit als GP-Berichterstatter mit jemandem ins Gespräch kam, einer Rezeptionistin im Hotel vielleicht, einem Kellner im Restaurant, und die Menschen erfuhren, dass ich in der Formel 1 tätig bin, so lautete die folgende Frage unweigerlich: «Sagen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wie es Michael Schumacher geht?»

Die Antwort ist bis heute die gleiche: «Nein, ich kann es nicht, tut mir leid.» Nur die Familie oder der engste Freundeskreis kann das. Nun erfahren die Fans von Michael Schumacher mehr über den Ausnahme-Athleten. Einen einmaligen Einblick ins Leben der Familie Schumacher bietet ab 15. September eine neue Netflix-Dokumentation. Titel, schlicht und einfach: SCHUMACHER. Es handelt sich um den einzigen Film über den 91-fachen GP-Sieger, der von der Familie unterstützt wird. Einen Trailer dazu sehen Sie hier.

Aus einfachen Verhältnissen schaffte es Michael Schumacher an die Spitze der Formel 1 und dominierte die Königsklasse jahrelang. Der Dokumentarfilm SCHUMACHER zeichnet seinen Weg aus der Kartzeit in der Kerpener Kiesgrube zum globalen Superstar nach, entstanden ist ein sehr sensibles und dennoch kritisches Portrait des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters. Sein starker Wille und der Kampf um den Sieg gegen alle Widrigkeiten rückten Michael Schumacher ins Zentrum der globalen Aufmerksamkeit. Seine Karriere hat die Fantasie von Millionen von Menschen beflügelt. Jedoch definieren nicht nur sein Kampfgeist und Perfektionsstreben Michael Schumacher als Person; seine Selbstzweifel und Unsicherheiten vervollständigen das Bild eines sensiblen und reflektierten Mannes.



Schumachers eigentlicher Lebensmittelpunkt aber ist – trotz seiner Leidenschaft für den Sport – seine Familie; seine Kinder und Corinna Schumacher, die Liebe seines Lebens. Neben seinem Vater und Bruder Ralf kommen Schumachers Ehefrau Corinna und seine beiden Kinder Gina und Mick genauso zu Wort wie seine engsten Wegbegleiter und Konkurrenten. Darunter Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari, seine Managerin Sabine Kehm und viele Andere mehr.



Corinna Schumacher sagt in der Netflix-Doku, wie sehr Michael Schumacher den Menschen fehlt: «Nicht nur mir. Die Kinder, die Familie, sein Vater, alle, die um ihn herum sind, jeder vermisst Michael. Aber Michael ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft.»



Corinna Schumacher sehr offen: «Ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das jetzt passiert ist. Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben.» Kurz vor den tragischen Ereignissen in den französischen Alpen habe ihr Ehemann noch zu ihr gesagt: «Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen.»



Der Gesundheitszustand bleibt Familiensache. Corinna Schumacher sagt im 112 Minuten langen Film: «Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt. Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so geniessen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael.»