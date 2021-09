Lewis Hamilton (2.): «Wieso sind die so schnell?»

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton wird in Monza knapp geschlagen und sagt über sein Qualifying: «Ich verstehe nicht, wieso unsere Gegner auf einmal so schnell waren. Die lagen zuvor um Meilen zurück.»

Es ging um Wimpernschläge in dieser Qualifikation zum Sprintrennen vom Samstag. Zur Erinnerung: Als Pole-Position gilt die Bestzeit von Valtteri Bottas nicht, die wird offiziell erst am Samstag vergeben – für den Gewinner des so genannten Sprint-Qualifyings. Das erhitzt unter den Fans die Gemüter und gehen Sie ruhig davon aus, dass dies 2022 wohl anders sein wird.

Egal – die Quali in Monza am Freitagabend endete so knapp wie erwartet, mit Valtteri Bottas vorne (1:19,555 min), vor Lewis Hamilton (1:19,651) und Max Verstappen (1:19,966). Der Engländer wirkte nach der Niederlage gut aufgelegt, vielleicht auch deshalb, weil er weiss, das Bottas am Sonntag keine Gefahr sein wird. Wegen des Einbaus neuer Motorteile kommt auf den Finnen eine Strafversetzung zu. Aber Hamilton war gleichzeitig auch etwas verwirrt, wieso Max Verstappen mit Red Bull Racing-Honda im dritten Quali-Segment auf einmal so schnell sein konnte.

Der 99-fache GP-Sieger Hamilton sagt: «Zunächst mal muss ich Valtteri ein dickes Kompliment machen, diese Runde war wirklich toll. Ich habe nicht meine beste Leistung gezeigt. Ich kam während der Quali mit dem Handling nicht zurecht. Aus dieser Perspektive bin ich froh, aus der ersten Reihe in den Sprint gehen zu können.»

«Jeder Punkt zählt, und nur darum wird es morgen gehen. Ich weiss nicht, wieso unsere Gegner auf einmal so schnell waren. Im ersten und zweiten Quali-Segment waren wir um Meilen voraus, und am Ende wurde es verflixt eng. Aber ich muss davon ausgehen, dass es am Samstag eine knappe Kiste wird. Und das Gleiche gilt auch fürs Rennen.»





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716