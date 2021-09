Für 2022 geplant: 23 Rennen, Saisonstart Bahrain

Noch immer gibt es keinen bestätigten WM-Ablauf 2022. Aber die Weltmeisterschaft 2022 soll aus 23 Grands Prix bestehen und in Bahrain beginnen. Neu im Programm – Miami.

Noch immer hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali nicht bestätigt, was in Fragmenten kursiert: Auf welchen Rennstrecken die Königsklasse in der GP-Saison 2022 mit den komplett neuen Rennwagen auftreten wird. Geplant sind 23 WM-Läufe. Wir betonen das Wort geplant, denn die Corona-Pandemie hat die einst ins Auge gefassten Programme 2020 und 2021 komplett zerzaust. Und es ist genau diese Planungsunsicherheit, welche zur Verzögerung führt, den WM-Ablauf 2022 zu bestätigen.

Die wichtigsten Eckpunkte: Nach ersten Testfahrten in Barcelona wird der zweite Wintertest in der Wärme von Bahrain stattfinden. Es lag auf der Hand, den WM-Auftakt danach ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit durchzuführen; es folgt die zweite Ausgabe des Grossen Preises von Saudi-Arabien.

Domenicali hofft, dass Australien spätestens bis Ende Februar die Grenzen wieder geöffnet hat, angedacht sind dann die Rennen von Melbourne und Shanghai, die beide sowohl 2020 als auch 2021 nicht stattfinden konnten.

Es folgt Anfang Mai die GP-Premiere von Miami auf dem Gelände des American Football «Hard Rock Stadium», wo üblicherweise den Dolphins zugejubelt wird.

Europa-Auftakt der Formel 1 ist Barcelona, unmittelbar gefolgt von Monte Carlo. Um diese beiden Rennen in nur acht Tage zu packen, wird Monaco mit einer alten Tradition brechen müssen – mit dem eigenwilligen Wochenendformat. Jahrelang war es die Regel, dass in Monte Carlo schon am Donnerstag trainiert wird, am Freitag hatte die Formel 1 frei, am Samstag dann die Quali, am Sonntag das Rennen. Das alles geht nicht, wenn am Sonntag zuvor in Barcelona gefahren wird. Also wird 2022 in Monaco unter normalem Rhythmus Freitag, Samstag, Sonntag gefahren.



Für Juni sind geplant: die Rückkehr nach Montreal (2020 und 2021 geplatzt), dazu der Grosse Preis von Aserbaidschan in Baku, für Juli die gewohnten Läufe von Grossbritannien, Österreich, Frankreich und Ungarn. Silverstone ist vorgeprescht und hat bereits verkündet, dass der Traditions-GP am 3. Juli stattfinde. Das Gleiche gilt für Österreich (10. Juli).



Nach der Sommerpause geht es im Rhythmus weiter, wie ihn die Formel 1 2021 vorgegeben hat: Belgien, die Niederlande, Italien. Danach zwei Läufe in Asien (Singapur und Suzuka), gefolgt von drei Rennen in Amerika (Mexiko, USA, Brasilien) sowie vom WM-Finale von Abu Dhabi.





Geplanter Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

17. April: Shanghai, China

8. Mai: Miami, USA

21. Mai: Barcelona, Spanien

28. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

17. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

9. Oktober: Singapur

16. Oktober: Suzuka, Japan

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

6. November: Austin, USA

20. November: São Paulo, Brasilien

4. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi