Toto Wolff: «Mit Lewis Hamilton Punkte verloren»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff spricht über die vergangenen drei WM-Läufe in Belgien, den Niederlanden und in Italien, dazu wirft er einen Blick auf den Russland-GP und den letzten Saisonteil.

Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz reist als WM-Leader der Konstrukteurs-Meisterschaft nach Sotschi, doch in der Fahrerwertung liegt Lewis Hamilton gegen Max Verstappen hinten.

Der 49-jährige Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Nach einem anstrengenden und intensiven Programm mit drei Rennen in unmittelbarer Folge haben wir noch einmal Energie getankt und sind bereit für die nächsten Aufgaben.»

«Hinter uns liegt ein bittersüßes Rennwochenende in Monza. Valtteri zeigte eine überragende Leistung und fuhr ein starkes Ergebnis ein. Bei Lewis hatten wir jedoch das Gefühl, Punkte verloren zu haben, da er das Potenzial besaß, um den Sieg zu kämpfen.»

«Schön ist hingegen, dass unser Mercedes W12 konkurrenzfähig ausgesehen hat, und bei nur noch acht ausstehenden Rennen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir unsere Erfahrung nutzen und uns auf die Details sowie Prozesse konzentrieren müssen, die uns über die Ziellinie bringen werden.»

Der Wiener weiter: «Wir freuen uns sehr darauf, wieder in Russland zu fahren. Die Strecke war im Laufe der Jahre ein gutes Pflaster für uns und beide Fahrer konnten in Sotschi bereits großartige Ergebnisse einfahren. Jetzt hoffen wir, dass wir unsere Erfolgsserie in Russland fortsetzen können, aber uns ist bewusst, dass dieses Jahr alles ein wenig anders ist. Deshalb erwarten wir erneut ein intensives Wochenende.»



«2020 war Sotschi eines der ersten Rennen, bei denen wir wieder Zuschauer auf den Tribünen gesehen haben. Es war fantastisch, die Leidenschaft und Atmosphäre der Fans zu spüren. Wir haben gerade in Spa-Francorchamps, Zandvoort und Monza großartige Unterstützung genossen, und das wird an diesem Wochenende nicht anders sein.»



«Für Sotschi haben wir uns vorgenommen, vom ersten Training an ein starkes Wochenende hinzulegen und dann von Session zu Session darauf aufzubauen. Lewis bestreitet in dieser Saison zum zehnten Mal in seiner Formel-1-Karriere einen WM-Kampf, und ich erlebe ihn hochkonzentriert auf seine Ziele. Valtteri fährt derweil besser denn je, was er in Monza bewiesen hat. Er wird an jedem Wochenende vollen Einsatz geben. Das Team strahlt Ruhe und Entschlossenheit aus, und dieser Titelkampf zum Saisonende ist genau das, was uns am meisten Spaß bereitet.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0