Russland-GP im Fernsehen: Wetter spielt verrückt

Die Formel-1-Teams müssen sich vor dem GP-Wochenende auf dem Olympiagelände von Sotschi auf ein verrücktes Wetter einstellen: Sonnige Abschnitte wechseln sich ab mit Schauern und Gewittern!

Am GP-Wochenende von Russland in Sotschi haben wir schon so manche Überraschung erlebt: Das erste freie Training zum Russland-GP 2015 beispielsweise begann verspätet. Ein Teil der Strecke war nass, der andere trocken. Und das lag nicht an Regen, sondern an der Feuerwehr. Die Piste war mit Diesel verschmutzt worden, an flottes Formel-1-Fahren war nicht zu denken. Der Treibstoff stammte ironischerweise von einem jener Fahrzeuge, das die Piste hätte reinigen sollen! Ein Dieselleck bei diesem Klapperlaster führte zu einem gemein-schmierigen Film auf der Bahn, daher musste mit Wasser hochdruckgereinigt werden.

Die verlorenen Trainingszeit tat doppelt weh, denn am Freitagnachmittag übernahm Petrus die Pistenreinigung – sintflutartiger Regen. Das dritte freie Training am Samstagmorgen wurde vom schweren Unfall von Carlos Sainz verkürzt. Das ganze Chaos führte zu einem überaus unterhaltsamen Rennen, was vor allem daran lag, dass die Teams viel zu wenig über das Verhalten der Reifen gelernt hatten.

Und 2021? Auch dieses Mal müssen sich die Rennställe auf ein verrücktes Wochenende einstellen, denn über der Olympiastadt Sotschi am Schwarzen Meer braut sich Einiges zusammen.

Für die kommenden Tage wechseln sich freundliche Abschnitte mit Schauern und Gewitter ab, aus heutiger Sicht sind die grössten Regenmengen ausgerechnet für Samstag und Sonntag zu erwarten. Damit sie keine Minute der Action aus Sotschi verpassen, haben wir die TV-Termine für Sie zusammengestellt.

Russland-GP im Fernsehen

Freitag, 24. September

05.45: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Italien

08.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2021

09.55: Sky Sport F1 – Top 10: Lewis Hamiltons beste Pole-Runden

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

12.35: Sky Sport F1 – Top 10: Zweikämpfe in der Hybrid-Ära

13.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

16.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

18.00: Sky Sport F1 – Alex Zanardi, Behinderung ist relativ

19.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.30: Sky Sport F1 – Top 20: Funkverkehr 2020



Samstag, 25. September

06.00: Sky Sport F1 – Die GP-Saison 1999

07.00: Sky Sport F1 – Funkverkehr Monaco 2021

08.30: Sky Sport F1 – Der Rennwagen 2022

08.45: Sky Sport F1 – Top 10: Verrückte Rennfinale

10.30: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.00: Drittes Training

12.15: Sky Sport F1 – Top 10 Bordkamera: Spanien 2021

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.15: Sky Sport F1 – Top 10: Lewis Hamiltons beste Pole-Runden

17.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Top 20: Funkverkehr 2020

20.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 26. September

09.50: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.35: Sky Sport F1 – Funkverkehr Grossbritannien 2021

12.05: Sky Sport F1 – Top 10: Zweikämpfe in der Hybrid-Ära

12.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.30: ORF 1 – Formel-1-News

13.20: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00: Grosser Preis von Russland

15.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.50: ORF 1 – Motorhome

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Top 10: Fahrer, die sich schlecht benehmen

19.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0