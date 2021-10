Nikita Mazepin: Umweg über Mexiko wegen USA-Visum

Nikita Mazepin musste vor der Reise nach Austin einen Zwischenstopp in Mexiko einlegen. Der russische Rookie aus dem Haas-Team hatte Probleme, das Visum zur Einreise in Amerika zu bekommen.

Immerhin schaffte es Nikita Mazepin rechtzeitig zum «Circuit of the Americas», weniger Glück hatte die W-Series-Teilnehmerin Irina Sidorkova, der trotz Schützenhilfe von den W-Series-Verantwortlichen, der Formel 1 und eines Kongressmitglieds die Einreise in die USA verweigert wurde. Somit verpasste die Russin den Saisonabschluss der Nachwuchsserie, in der nur Rennfahrerinnen unterwegs sind.

«Das ist das erste Mal, dass ich wegen eines Visum ein Rennen verpasst habe», erzählte Sidorkova der Newsagentur «Tass». «Zunächst wurde mir das obligate Interview in der amerikanischen Botschaft in Oman verweigert, und dann gab es erneut eine Absage, obwohl die W Series, die Formel 1 und ein Kongressmitglied bis zuletzt versucht haben, ein Visum für mich zu bekommen. Ich bin eine russische Fahrerin und stolz darauf und ich werde weitermachen, koste es, was es wolle», stellte sie ausserdem klar.

Mazepin hatte mehr Glück, er legte vor der Einreise in die USA einen Urlaub in Mexiko ein, wie er vor dem Start des Wochenendes offenbarte. «Ich war noch nie zuvor auf dieser Seite der Welt und es war schön, denn ich liebe das Reisen und mir gefällt auch, neue Zeitzonen zu erleben. Es war eine schöne Erfahrung», erzählte er an der Auftakt-Pressekonferenz.

«Ich wäre gerne etwas länger zuhause geblieben vor dieser langen Reise, aber wie andere russische Fahrer hatte ich Probleme, ein Visum zu bekommen», hatte er zuvor gegenüber «RBC» verraten. «Ich konnte ein Visum für Mexiko bekommen, was aus logistischer Sicht nicht die beste Option war.»

1. Training, Austin

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:34,874 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34,919

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35,806

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:36,334

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:36,508

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:36,611

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:36,798

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:36,855

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,874

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,876

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:36,966

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:36,970

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,972

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,982

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:37,068

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:37,458

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,463

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:37,954

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:38,866

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:42.239