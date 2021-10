USA-GP Austin im Fernsehen: So wird das Wetter

Das Red Bull-Quartett in Austin

Endlich mal ein Wochenende, das nicht trüb und nass beginnt: Für die ersten beiden Trainings auf dem Circuit of the Americas bei Austin gilt – schönes und warmes Frühherbstwetter, mit bis zu 29 Grad.

Nach trübe und nass im Autodrom von Sotschi und auf der Rennstrecke Istanbul Park lacht endlich wieder mal die Sonne: Das US-amerikanische GP-Wochenende in Texas beginnt am Freitag mit viel Sonne und Temperaturen, die zu warm sind für diese Jahreszeit.

Für die ersten beiden Trainings auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin ist viel blauer Himmel angesagt, im Laufe des Tages nähern sich harmlose Wolken. Beide Trainings (um 18.30 und 22.00 Uhr unserer Zeit) werden auf trockener Bahn stattfinden, leichter Regen Donnerstagnach hat sich verzogen.

Am Nachmittag wird es bis zu 29 Grad warm, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Noch immer werden für Samstag und Sonntag Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen, aber am Freitag sollten die Rennställe vom Wetter ungestört arbeiten können.

Wie sich das alles entwickelt, erfahren Sie online oder vor dem Fernseher – die wichtigsten Sendetermine haben wir für Sie zusammengefasst.





GP USA im Fernsehen

Freitag, 22. Oktober

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Ungarn Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP der USA 2003 in Indianapolis

10.00: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

10.15: Sky Sport F1 – Austin-GP 2015

13.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Russland-GP 2021

14.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der Türkei Wiederholung

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

17.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

18.30: Beginn Erstes Training

20.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Bahrain 2021

21.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.00: Zweites Training

23.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

23.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

23.50: ORF 1 – Highlights vom zweiten Training



Samstag, 23. Oktober

00.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

01.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

05.45: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der Türkei Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

11.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Magazin

14.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2015

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.45: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

19.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Portugal 2021

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

20.00: Drittes Training

21.15: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

22.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.00: Qualifying



Sonntag, 24. Oktober

01.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2017

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.00: Sky Sport F1 – USA-GP 2019

13.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

16.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Silverstone 2021

18.50: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00: ORF 1 – Formel-1-News

19.20: Sky Sport F1 – Das Formel-1-Auto 2022

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

20.15: ORF 1 – Formel-1-News

20.20: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

20.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA in Austin (Texas)

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

22.50: ORF 1 – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50: ServusTV – Das Rennen