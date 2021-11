Mexiko-GP im Fernsehen: Qualifying zur Prime Time 06.11.2021 - 16:30 Von Andreas Reiners

© LAT Max Verstappen

Das Formel-1-Rennwochenende in Mexiko geht am heutigen Samstag in die heiße Phase. Das Qualifying findet diesmal zur Prime Time statt. Wir haben die wichtigsten Übertragungszeiten.