Miami-GP: 80.000 Plätze, 275.000 Ticket-Anmeldungen!

© Twitter/MiamiGP Miami wird 2022 erstmals einen Formel-1-WM-Lauf erleben

Die Formel 1 ist in den USA beliebter denn je: Am Renntag auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) kamen 140.000 Menschen; für den Miami-GP im Mai 2022 haben sich 275.000 Fans registrieren lassen!