Sergio Pérez (4.): «Abstände werden schrumpfen» 06.11.2021 - 08:34 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Sergio Pérez: «Mein Ziel ist es, die Pole zu erobern»

Nachdem Sergio Pérez im ersten freien Training in Mexiko in der Streckenbegrenzung gelandet war, drehte der Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team am Nachmittag die viertschnellste Runde.