Carlos Sainz (5.): «AlphaTauri ist derzeit schneller»

Ferrari-Star Carlos Sainz beendete den Trainingsfreitag in Mexiko als Fünftschnellster. Damit war der ehrgeizige Spanier nicht zufrieden, wie er nach getaner Arbeit klarstellte. Er weiss: Die Konkurrenz ist stark.

Letztlich war Carlos Sainz der Schnellste hinter den Top-Team-Piloten von Red Bull Racing und Mercedes: Er umrundete den 4,304 km langen Rundkurs von Mexiko-Stadt in 1:18,318 min und war damit rund eine Zehntel schneller als Pierre Gasly im AlphaTauri-Auto. In der ersten Session war der Franzose noch deutlich schneller als der Ferrari-Star unterwegs gewesen.

Dennoch berichtete Sainz nach getaner Arbeit: «Es ist sehr knifflig, die richtige Fahrzeug-Balance zu finden und wir hatten zu Beginn des zweiten Trainings etwas Mühe. In der ersten Session waren wir sehr zufrieden damit, im zweiten Training waren wir dann etwas weniger glücklich, deshalb gingen wir auf das Set-up zurück, das wir in der ersten Stunde hatten.»

«Wir alle leiden hier unter den Temperaturen und wegen der dünnen Luft, und insgesamt lässt sich nicht leugnen, dass wir einen ziemlich schwierigen Tag erlebt haben», seufzte der 27-Jährige aus Madrid. Gleichzeitig tröstete er sich: «Aber wir konnten einige Dinge korrigieren und uns wieder verbessern.»

«Doch es bleibt knifflig, und wir müssen nun die Balance richtig hinbekommen und bei der Fahrzeug-Abstimmung in die richtige Richtung gehen, dann können wir noch etwas näher an die Spitze herankommen. Ich denke, wir haben unser Potenzial noch nicht ausgeschöpft, deshalb müssen wir das Auto noch besser ins Arbeitsfenster bringen. So können wir dann die paar Zehntel finden, die uns fehlen, um im Qualifying vor AlphaTauri zu landen. Derzeit scheinen sie nämlich etwas schneller zu sein.»

2. Training, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,301 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,725

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,810

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,871

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,318

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,429

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,605

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,644

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,681

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,732

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,841

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,979

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,227

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,431

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,521

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,620

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,730

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,820

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,581

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit

1. Training, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,341 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,417

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,464

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,610

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,985

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,463

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,656

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,667

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,759

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,858

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,011

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,026

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,030

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,273

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,301

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,344

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,517

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,580

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,144

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,819