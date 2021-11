Ferrari-Junior Mick Schumacher: Besser als erwartet

Haas-Pilot Mick Schumacher hat im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Mexiko mit dem 16. Platz aufhorchen lassen. Danach sagt der Ferrari-Zögling: «Es läuft besser als erwartet.»

Mick Schumacher hatte für den Grossen Preis von Mexiko fleissig im Simulator geübt, diese Vorbereitung machte sich bezahlt: Der Formel-2-Champion von 2020 liess im zweiten freien Training im Autódromo Hermanos Rodríguez mit Rang 16 aufhorchen. Das Ziel von Mick: «Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, hatten wir in Texas ein gutes Wochenende gehabt, diesen Schwung wollten wir nach Mexiko mitnehmen.»

Mick Schumacher konnte vorrücken – wegen des Getriebeschadens von George Russell (Williams) und einem schwachen Tag von Nicholas Latifi (nur 18.), weil sich zudem Lance Stroll im Aston Martin auf Dauerläufe konzentrierte (er muss nach einem Motorwechsel ohnehin von hinten losfahren). Sein Haas-Stallgefährte Nikita Mazepin war von den gezeiteten Piloten wieder einmal Letzter.

Mick Schumacher: «Im ersten Training war es nicht so rund gelaufen, aber ich glaube, in der zweiten Trainingsstunde ist es uns gelungen, diese Probleme zu lösen. Die Strecke macht grossen Spass, ich kann den Samstag kaum erwarten.»

«Alles in allem läuft es besser als erwartet, was das Handling des Wagens angeht, das ist schon mal sehr positiv. Ich hoffe, wir können da am Samstag noch eine Schippe draulegen. Und wenn wir dann die Reifen zum richtigen Zeitüunkt perfekt zum Arbeiten bekommen, wer weiss ...»



Mick Schumacher muss den Satz nicht zu Ende sagen – er streben den Vorstoss ins zweite Qualifikationssegment und damit einen Platz unter den besten 15 an.





