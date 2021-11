Charles Leclerc: «Honda-Fahrer sind gut unterwegs»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete das erste Training in Mexiko auf dem achten Platz, am Nachmittag war der Monegasse der Siebtschnellste, obwohl ihm ein Problem mit dem Motor Mühe bereitete.

Charles Leclerc sprach am Funk über ein Problem mit dem Motor, und natürlich wurde er nach dem zweiten Training darauf angesprochen. Der 24-Jährige aus Monte Carlo wollte nicht zu viel verraten und sagte nur: «Es waren da ein paar Sachen im Hintergrund, die das Fahren erschwert haben. Aber wir können es kontrollieren, das war also kein grosses Problem. Nur das Fahren in diesen Bedingungen wurde dadurch etwas kniffliger.»

Konkret bereitete die Beschleunigung am Kurvenausgang Mühe, offenbarte der zweifache GP-Sieger daraufhin. «Aber das war nichts Schlimmes», beeilte er sich anzufügen. Und Leclerc gestand: «Es ist schon eigenartig, denn wir hatten erwartet, hier ziemlich konkurrenzfähig zu sein.»

«Aber AlphaTauri sah sehr stark aus, generell waren die Honda-Fahrer gut unterwegs. Und ich denke, auch McLaren wird bei der Musik sein, deshalb erwarte ich, dass es im Qualifying wieder eng zu und her gehen wird», prophezeite der zweifache GP-Sieger.

Leclerc weiss: «Wegen der starken Verbesserung der Streckenbedingungen ist schwer vorherzusehen, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen. Wir müssen uns im Qualifying einfach darauf konzentrieren, jeweils eine gute Runde hinzubekommen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir über das nötige Potenzial verfügen, um auch hier einen guten Job zu machen.»

2. Training, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,301 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,725

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,810

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,871

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,318

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,429

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,605

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,644

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,681

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,732

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,841

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,979

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,227

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,431

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,521

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,620

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,730

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,820

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,581

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit

1. Training, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,341 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,417

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,464

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,610

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,985

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,463

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,656

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,667

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,759

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,858

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,011

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,026

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,030

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,273

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,301

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,344

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,517

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,580

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,144

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,819