Andrea Stella: «Gute Form von Ferrari und AlphaTauri»

Daniel Ricciardo schaffte im zweiten Training in Mexiko nur 7 Runden

McLaren-Renndirektor Andrea Stella erlebte mit seinen beiden Schützlingen Lando Norris und Daniel Ricciardo einen schwierigen Auftakt ins Mexiko-Wochenende. «Wir wissen, was wir zu tun haben», sagt der Italiener.

«Es war definitiv etwas schwieriger als erwartet», seufzte Lando Norris nach dem Trainingsfreitag in Mexiko. Der junge Brite blieb im zweiten Training mehr als 1,6 sec über der Bestzeit von Max Verstappen und musste sich deshalb mit der zwölftschnellsten FP2-Runde begnügen. Im ersten Training hatte er es als Achter noch in die Top-10 geschafft. «Das war ein kniffliger Tag, wir hatten ziemlich Mühe mit der Fahrzeug-Balance und dem tiefen Grip-Niveau», fasste der 21-Jährige zusammen.

«Wir waren ein ganzes Stück weit weg vom gewünschten Tempo, und es war definitiv schwieriger als erwartet. Aber angesichts des Potenzials, das noch nicht ausgeschöpft wurde, dürfen wir auf einen etwas grösseren Fortschritt hoffen. Es liegt nun viel Arbeit vor uns und auch wenn es nicht einfach ist, einen grösseren Schritt nach vorne zu schaffen, vertraue ich auf die Fähigkeiten unserer Mannschaft», machte sich der WM-Fünfte Mut.

Sein Teamkollege Daniel Ricciardo war auch nicht zufrieden. Der Australier verlor durch ein Getriebeproblem wertvolle Streckenzeit, im zweiten Training drehte er nur sieben Runden. Hinterher erklärte er: «Wir konnten am Nachmittag nicht viel erledigen, aber das passiert manchmal und nun müssen wir im dritten Training Gas geben. Wir haben keine Zeit zu verlieren und es wird sicherlich nicht einfach, aber wir kriegen das sicherlich hin. Denn Lando konnte genug Informationen sammeln und sein erster Run im zweiten Training sah etwas besser aus.»

McLaren-Renndirektor Andrea Stella betonte: «Wir hatten erwartet, dass es nicht einfach werden würde, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass Daniel das zweite Training nicht wie geplant bestreiten konnte. Wir sahen in den Daten einige Auffälligkeiten beim Getriebe, und wir haben es als sinnvoll erachtet, diese zu untersuchen.»

«Es liegt noch einige Arbeit vor uns, um sicherzustellen, dass wir im Qualifying und im Rennen konkurrenzfähig sind. Ferrari und AlphaTauri sind gut in Form und wir erwarten, dass es wieder eng wird. Doch wir wissen, was wir zu tun haben», fügte der 50-jährige Ingenieur aus Italien kämpferisch an.

2. Training, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,301 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,725

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,810

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,871

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,318

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,429

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,605

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,644

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,681

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,732

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,841

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,979

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,227

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,431

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,521

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,620

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,730

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,820

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,581

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, keine Zeit

1. Training, Mexiko-Stadt

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,341 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,417

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,464

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,610

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,985

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:19,463

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:19,656

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,667

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,759

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,858

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,011

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,026

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,030

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,273

15. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:20,301

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,344

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,517

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,580

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,144

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,819