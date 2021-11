Sprint, São Paulo: Valtteri Bottas holt sich den Sieg

Valtteri Bottas machte im Sprint in São Paulo alles richtig und zog schon beim Start an Max Verstappen vorbei. Danach liess sich der Mercedes-Pilot die Führung nicht mehr nehmen.

Der Brasilien-Sprint versprach schon vor der Strafe gegen Lewis Hamilton spannend zu werden. Doch weil der Mercedes-Pilot von der Pole auf den letzten Startplatz rücken musste, nachdem er vom Qualifying disqualifiziert wurde, weil sein Heckflügel nicht den technischen Vorgaben entsprochen hatte, durften sich die Fans auf eine fulminante Aufholjagd des Titelverteidigers freuen.

Die Pole zum 24-Runden-Rennen, das die Startaufstellung für den GP am Sonntag bestimmt, erbte ausgerechnet Hamiltons Titelrivale Max Verstappen. Er musste auch um seinen Startplatz zittern, aber wegen der Verletzung der Parc-fermé-Regeln nur eine 50.000-Euro-Strafe kassierte – der Red Bull Racing-Star hatte den Heckflügel seines Titelkontrahenten angefasst, was für viele Diskussionen gesorgt hatte.

Neben dem Niederländer durfte Valtteri Bottas losfahren, dahinter reihten sich Sergio Pérez und Pierre Gasly vor den Ferrari-Stars Carlos Sainz und Charles Leclerc auf. Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso und Esteban Ocon komplettierten die Top-10. Auf den weiteren Startpositionen folgten Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Nicholas Latifi, George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin und Lewis Hamilton.

Der siebenfache Weltmeister muss auch in der Startaufstellung am Sonntag um fünf Positionen nach hinten rücken, weil er mit dem fünften Verbrennungsmotor unterwegs ist. Umso entschlossener stieg er ins Mini-Rennen, das er auf den Medium-Reifen in Angriff nahm. Die gleiche Reifenwahl trafen auch Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris, Ricciardo, Alonso, Vettel, Stroll, Latifi und Russell. Der Rest griff auf den weichen Reifen an.

Valtteri Bottas gewinnt den Start

Verstappen liess Bottas ziehen, hinter dem Duo reihte sich Sainz ein, der Verstappens Ausflug neben die Strecke nutzte, um sich den zweiten Platz zu schnappen. Später zeigte sich bei der Wiederholung der Start-Aufnahmen, dass sich der Ferrari und der Red Bull Racing-Renner kurz berührten, bevor Verstappen neben die Strecke fuhr.

Hinter Verstappen, der nun Dritter war, reihte sich Pérez vor Leclerc, Norris, Gasly, Ocon, Vettel und Ricciardo ein, Hamilton war nach der ersten Runde schon auf Position 14 unterwegs, während Räikkönen nach einem Duell mit seinem Alfa Romeo-Teamkollegen Giovinazzi einen Dreher hinlegte und ans Ende des Feldes zurückfiel.

Verstappen schaffte es auf der Start-Ziel-Linie an Sainz vorbei und war in Runde 4 wieder Zweiter. Auch Hamilton konnte einen Positionsgewinn verbuchen, er zog an Tsunoda vorbei auf den 13. Platz und schnappte sich kurz darauf auch Giovinazzi. Nun war der Mercedes-Star hinter Alonso unterwegs.

In Runde 8 kam Hamilton an Alonso vorbei, steckte danach aber hinter Ricciardo fest, während sich Norris und Leclerc ein beachtliches Duell um den fünften Platz lieferten, das der Brite im McLaren für sich entschied. An der Spitze gab Bottas Gas, doch Verstappen liess ihn nicht davonziehen und verkürzte seinen Rückstand auf knapp 1,2 sec.

Lewis Hamilton kämpft sich nach vorne

Zur Halbzeit lautete die Reihenfolge Bottas vor Verstappen, SAinz, Pérez, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon, Vettel, Ricciardo, Hamilton, Alonso, Giovinazzi, Tsunoda, Stroll, Latifi, Russell, Räikkönen, Schumacher und Mazepin. Eine Runde später schaffte es Hamilton an Ricciardo vorbei und war damit in den Top-10 unterwegs.

Verstappen verkürzte den Rückstand auf Bottas auf sieben Zehntel, während sich Hamilton an Vettel vorbei auf die neunten Position kämpfte. Nicht nur Verstappen jagte seinen Vordermann, auch Pérez versuchte, den vor ihm fahrenden Ferrari von Sainz zu schnappen. Mehr Erfolg hatte Hamilton, der auf der Start-Ziel-Geraden dank Windschatten und DRS mit Leichtigkeit an Gasly vorbeizog und somit als Siebter unterwegs war.

Verstappen liess sich in den folgenden Runden etwas zurückfallen, wohl um seine Reifen zu schonen und seinem Auto etwas frische Luft zu gönnen. Danach verkürzte er den Rückstand auf Bottas wieder auf rund eine Sekunde. Hamilton kam dank DRS ohne Probleme auch an Leclerc vorbei und war nun auf Position 6 unterwegs.

An der Spitze änderte sich nichts mehr, Bottas sicherte sich die drei Punkte für den Sprint-Sieg, Verstappen musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Sainz komplettierte das Podest und schnappte sich damit den letzten Sprint-Punkt. Hamilton beendete das Rennen auf Position 5.



Sprint, São Paulo

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 29:20,124 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1,170 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +18,723

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +19,787

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,872

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,056

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +34,158

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +34,632

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +34,867

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +35,869

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +36,578

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +41,880

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,037

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +46,150

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +46,760

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +47,739

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,014

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1:01,680 min

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1:07,474

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 314.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 188

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 131.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 481.5

2. Red Bull Racing 479.5

3. Ferrari 269.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0