Brasilien-Sprint: Wer startet aus der ersten Reihe?

Im Qualifying zum Sprint in São Paulo hatte Lewis Hamilton die Nase vorn, Max Verstappen drehte die zweitschnellste Runde. Doch weil beiden Fahrern eine Strafe droht, ist noch unklar, wer aus der ersten Reihe losfährt.

Im Qualifying in São Paulo fiel der Unterschied zwischen den beiden Anwärtern für die Pole zum Sprint deutlich aus: Lewis Hamilton blieb fast fünf Zehntel schneller als sein Titelkontrahent Max Verstappen und sicherte sich damit den ersten Platz. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team war der Zweitschnellste, und erklärte hinterher, wie zufrieden er mit dem Platz in der ersten Startreihe sei.

Doch diesen könnte er nun verlieren, denn die Regelhüter haben Verstappen im Visier, die Parc-Fermé-Regeln verletzt zu haben. Der Red Bull Racing-Star legte nämlich nach dem Qualifying an seinem eigenen Heckflügel und an jenem von Lewis Hamilton Hand an. Das ist gemäss Artikel 2.5.1 des sportlichen Reglements verboten.

Auch Hamilton muss um die gute Ausgangslage für das 24-Runden-Rennen zittern, bei ihm beanstanden die Regelhüter, dass der Heckflügel nicht den Vorgaben aus dem technischen Reglement entspricht. Ein Urteil wurde noch nicht gefällt, die Rennkommissare liessen den Heckflügel versiegeln, weil sie noch auf Beweise warten müssen, die erst am heutigen Samstagvormittag vorliegen werden.

Wer auch immer aus der ersten Reihe losfahren darf – die Fans erwartet ein intensiver Sprint, der viel Action verspricht. Wer diese nicht verpassen will, findet hier die TV-Zeiten zum Brasilien-Rennwochenende.

